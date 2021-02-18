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Российский МИД назвал учения НАТО в Черном море желанием "найти врага"

18 февраля 2021, 18:00  •  91 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведомство расценивает действия Запада как угрозу всему миру
Маневры, устраиваемые Соединенными Штатами с союзниками в Черноморском регионе, представляют угрозу для всего мира. Соответствующее заявление сделала сегодня, 18 февраля, официальный представитель российского МИД Мария Захарова, выступая на брифинге, который проходит в Москве.
По словам российской госслужащей, действия Запада в регионе создают впечатление того, что Штаты вместе с остальным блоком НАТО упрямо пытаются "найти врага" из-за постоянных маневров в Черном море.
Также представитель внешнеполитического ведомства отметила, что проводимые Шестым флотом американских ВМС учебные операции в Черном море направлены против российской стороны, представляя собой угрозу для всего мира, передает РИА "Новости".
Ранее посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало военные учения американских ВМС в Черном море вместе с Турцией. Российские диппредставители призвали альянс отказаться от различных выдумываний предлогов для наращивания военного потенциала в регионе, а также постоянного и бессмысленного "бряцания".
В начале февраля в черноморском регионе ВМФ США устроили учения с украинским флотом, отработав операцию по стандартам НАТО.

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