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Российский лыжник умер во время гонки в США

28 января 2018, 12:39  •  510 • В мире
Российский лыжник скончался во время марафона на Чемпионате мира среди ветеранов
Стало известно о трагедии, которая случилась во время марафонской гонки на Чемпионате мира среди ветеранов в штате Миннесота. 54-летний Андрей Шамшурин, российский лыжник, скончался во время гонки.
Сообщается, что ему до финиша оставалось буквально несколько километров. О причине смерти пока неизвестно. Сейчас криминалисты и следователи проводят проверку. Отметим, что Чемпионат мира среди ветеранов по лыжным гонкам Masters World Cup 2018 проходил в Миннесоте с 19 по 26 января.

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