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Российский кредит для Молдовы: вторая попытка

06 августа 2020, 13:25  •  64 • Украина
В ближайшее время начнутся новые переговоры по российскому кредиту для Молдовы
Президент Молдовы Игорь Додон во вторник посетил с рабочим визитом Москву, где встретился с заместителем главы Администрации Президента Российской Федерации, специальным представителем Президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком.
«Обсудили широкий круг вопросов, затрагивающих двусторонние отношения между нашими странами. В частности, договорились о том, что в октябре нынешнего года в Кишинёве состоится очередное заседание Молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, где планируется подписание ряда важных двусторонних соглашений»,
– написал президент Молдовы на своей странице в социальной сети Facebook.
Игорь Додон отметил положительное влияние на молдавскую экономику продление Россией беспошлинного ввоза некоторых агропромышленных товаров, что особенно ценно в условиях экономического кризиса. Также в ходе встречи обсудили выдачу разрешений на транзит молдавской продукции в Россию через территорию Украины – так называемые «дозволы». Российская сторона пообещала решить этот вопрос в кратчайшие сроки.
Дмитрий Козак сообщил, что так же в ближайшее время в России рассмотрят предоставление Молдове безвозмездной гуманитарной помощи в виде дизельного топлива для тех молдавских фермеров, кто больше всех пострадал от весенней засухи.
«Отдельно коснулись темы о предоставлении российского кредита в размере 200 млн евро для поддержки экономических агентов и населения Молдовы в этот тяжёлый период. Договорились о том, что в ближайшие дни будут проведены переговоры между представителями Правительств Республики Молдова и Российской Федерации»,
– сообщил Додон.
Напомним, ещё в конце прошлого года были достигнуты договорённости о предоставлении Молдове 200 млн евро. Эти средства планировалось потратить на восстановление молдавской инфраструктуры. После начала пандемии коронавируса было решено вместо ремонта дорог и реконструкции социально значимых объектов инфраструктуры направить эти деньги на поддержание экономики Молдовы. Однако благодаря стараниям молдавской оппозиции, Конституционный Суд страны запретил правительству заключать соглашение с Россией о предоставлении кредита, признав соглашение «неправомерным».
По мнению доктора экономики Галины Шерарь, «единственной проблемой этого кредита являлось его российское происхождение».
При этом оппозиция забывает, что все кредиты от МВФ и ЕС всегда подразумевают проведение непопулярных социальных реформ в тех странах, которым они выдают кредиты. Россия же не выставляла никаких дополнительных условий.
«Фактически инициатива России предоставить молдавскому руководству пресловутые 200 миллионов евро – это своеобразная гуманитарная акция, направленная на недопущение развития социально-экономического кризиса в государстве. Что же касается возможного электорального эффекта – потенциального увеличения популярности Игоря Додона, чей рейтинг в преддверии выборов президента может увеличиться благодаря успешным переговорам с российской стороной, то к этому оказались косвенно причастны сами молдавские оппозиционеры»,
– прокомментировал ситуацию с российским кредитом молдавский журналист Александр Медведев.
По его мнению, лидеры проевропейской оппозиции за последнее время сделали всё, чтобы спровоцировать рост недовольства их деятельностью со стороны проевропейского электората и российский кредит здесь не причём.
Соб. корр. ФСК
На фото. Замглавы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак и президент Молдовы Игорь Додон, источник – Пресс-служба президента Молдовы

Фонд Стратегической Культуры

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