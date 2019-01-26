Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сорос назвал лидера Китая самым опасным противником
Европа не хочет размещать на своей территории ракеты СМД - эксперт
"Сорос не избавит от себя мир - он превратится в киборга": Эксперт - о...
"Я не считаю ее журналисткой": Берёза решил оправдаться после скандаль...
Главная / В мире

Российский корреспондент проехался по улицам венесуэльского Каракаса, готовым к завтрашним митингам

26 января 2019, 09:24  •  188 • В мире
Корреспондент Александр Коц снял улицы Каракаса, на которых завтра пройдут антиправительственные митинги
Российский корреспондент Александр Коц прилетел в аэропорт Каракаса и сразу направился в центр города. По пути он снял улицы столицы, где на завтра намечены антиправительственные выступления.
«Пока ничего не напоминает о революции», - комментирует Коц вид из окна автомобиля. В стране происходит обычная мирная жизнь, жители заняты своими делами и не выглядят обеспокоенными.
Ранее Мария Захарова прокомментировала назначение Госдепом США специального чиновника, ответственного за "восстановление демократии в Венесуэле". Всё это, считает дипломат, есть не что иное, как попытка Вашингтона "ввести прямое управление политической ситуацией" в Боливарианской Республике. "Американский истеблишмент рассматривает (Венесуэлу) как своего будущего регионального вассала", - подчеркнула Захарова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


188
Источник
Похожие новости
25 января 2019, 17:09
Порошенко определился с днем выдвижения себя в кандидаты на пост президента
26 января 2019, 02:54
"Упоротые упорны в желании найти победителя": В Сети комментируют третью попытку Украины продать "Норд" на аукционе
25 января 2019, 13:54
Несвобода слова: Что стоит за арестом в Шотландии телеведущего RT
Загрузка...
25 января 2019, 23:39
Греция сдала НАТО все Балканы
26 января 2019, 02:54
Петров и Боширов отправились охранять Мадуро: Эксперт расшифровал "сенсацию" Reuters
25 января 2019, 20:24
Граждане США могут выходить на улицы. Генсек ООН разрешил
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Выбор дня
26 января 2019, 06:09
"Я не считаю ее журналисткой": Берёза решил оправдаться после скандальной в...
26 января 2019, 02:54
100 лет войны с Россией: раскрыты планы украинских военных
26 января 2019, 09:24
«Торговали - веселились, подсчитали – прослезились»: В сети комментируют раскрытые се...
26 января 2019, 06:09
"Акцент на гордости, а не на памяти": Немецкие СМИ раскритиковали парад в ч...
26 января 2019, 06:09
Российские системы слежения зафиксировали массовые передвижения военных спутников США
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 января 2019, 17:54
Украине предложили помочь Японии отобрать у России Курилы
21 января 2019, 19:39
"Счет не в их пользу": Военный эксперт о "победе" Израиля над "российским ПВО "Панцирь"
25 января 2019, 13:54
"Позорно низкий уровень": В Израиле узнали о "жалобах" российских военных из-за С-300
22 января 2019, 20:54
Применение С-300 сирийскими ПВО гарантирует уничтожение израильских истребителей: Почему в Сирии ещё не заработали в полную силу российские комплексы
19 января 2019, 19:39
Вопросы получили ответы: Гаспарян о депортации Бойко на Украину
20 января 2019, 02:09
"Достоинство победило разум": Дудчак об Украине, закупающей российскую нефть у Белоруссии
21 января 2019, 13:54
Нацбатовец и садист: 5 фактов о новом кандидате в президенты Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.