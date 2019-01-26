Российский корреспондент проехался по улицам венесуэльского Каракаса, готовым к завтрашним митингам

Российский корреспондент Александр Коц прилетел в аэропорт Каракаса и сразу направился в центр города. По пути он снял улицы столицы, где на завтра намечены антиправительственные выступления.

«Пока ничего не напоминает о революции», - комментирует Коц вид из окна автомобиля. В стране происходит обычная мирная жизнь, жители заняты своими делами и не выглядят обеспокоенными.

Ранее Мария Захарова прокомментировала назначение Госдепом США специального чиновника, ответственного за "восстановление демократии в Венесуэле". Всё это, считает дипломат, есть не что иное, как попытка Вашингтона "ввести прямое управление политической ситуацией" в Боливарианской Республике. "Американский истеблишмент рассматривает (Венесуэлу) как своего будущего регионального вассала", - подчеркнула Захарова.