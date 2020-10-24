Корпорация РЭНД продолжает «разоблачать российское вмешательство в выборы в США»

Накануне выборов президента США корпорация РЭНД выпустила новый доклад, посвящённый «русской пропаганде». Перед этим РЭНД опубликовала ещё два доклада, где говорится о «роли России» во вмешательстве в выборы.

Авторы нового доклада утверждают, что «российский контент эффективен в достижении своих целей», а «слишком положительная эмоциональная реакция на такой контент в социальных сетях» вызывает беспокойство. При подготовке доклада проводилось социологическое обследование, при котором целевая группа в США была разбита на «левый спектр», в котором обычно читают The New York Times, и «правый спектр» (предпочитают Fox News и консервативные издания).

Интересно, как проводился сам эксперимент.

Участники в возрасте 18 и более лет проплачивали рекламу на Facebook, в результате чего количество созданных уникальных профилей в сети дошло до 762.624. Использовались короткие видео и мемы, а сам тест содержал в себе смесь российской пропаганды, как её видят авторы, ложные новостные заголовки и некие факты. Иными словами, в открытой социальной сети за деньги американских налогоплательщиков была проведена информационная кампания с маркером «российского производства». Многие участники эксперимента использовались вслепую.

По поводу вмешательства в американские выборы было сделано пять выводов:

1) иностранное вмешательство в политику США является проблемой с момента основания Соединённых Штатов Америки;

2) российские информационные усилия направлены на то, чтобы подтолкнуть людей к крайним позициям, снизить шансы на достижение консенсуса как фундамента американской демократии;

3) новые технологии дают России новые возможности в сравнении с советскими пропагандистскими кампаниями;

4) исследования того, как защититься от российской пропаганды, следует сфокусировать на оригинальном контенте; на том, как этот контент распространяется в сетях; на защите потребителей;

5) для правильной реакции на иностранное вмешательство рекомендуется выявлять, какие группы американцев могут в первую очередь стать мишенями российской пропаганды.

Все выводы связаны исключительно с Россией. О вмешательстве каких-либо других стран в докладе РЭНД не говорится ничего.

Авторы доклада выделили в российской пропаганде 11 основных направлений.

1. Специально подобранная дезинформация противопоставляет различные американские группы друг другу.

2. Акцентируется внимание на существующих проблемах [американского общества], сеется недоверие, распространяются путаные сведения, слухи.

3. Используется платная реклама, подталкивающая людей к тому, чтобы ставить лайки, подписываться на аккаунты, чаще посещать веб-сайты.

4. Предпринимаются усилия для создания американских «активов».

5. Пропагандистский нарратив перемещается из его государственных истоков в более широкую медийную экосистему.

6. Проводятся операции по взлому и организации утечек информации.

7. Создаются ложные онлайн-персоны; реальные личности скрываются.

8. Группы в социальных сетях создаются для обострения существующих [в Америке] проблем.

9. Используются мемы для распространения простых, но эмоционально резонирующих фрагментов информации.

10. Поддерживается сепаратизм – подрывная деятельность против Соединённых Штатов.

11. Укрепление поддержки российских ценностей путём установления связей с экстремистскими группами [в Америке].

При этом в докладе РЭНД нет ни единого указания на группу и организацию, которая бы занималась всем этим!

В докладе, который посвящен вмешательству в выборы 2020 года , говорится, что «найдены достоверные доказательства» вмешательства в выборы в «Твиттере» с целью посеять раскол и подорвать доверие к американской демократии; такое вмешательство служит интересам России и соответствует её интересам. «Наши методы, – рекламирует себя РЭНД, – могут помочь выявить онлайн-вмешательство иностранных противников и принять упреждающие меры».

Хотя речь идёт вроде бы о выборах 2020 года в США, РЭНД использует выводы… Министерства обороны Великобритании и фактические данные, относящиеся к 2016 году. Видно, «зацепкой» для авторов доклада служит старая история об Агентстве интернет-расследований из Санкт-Петербурга. Каких-то новых данных, которые были бы собраны с тех пор, в докладе не представлено.