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«Российский контент эффективен в достижении своих целей»

24 октября 2020, 00:25  •  56 • Война
Корпорация РЭНД продолжает «разоблачать российское вмешательство в выборы в США»
Накануне выборов президента США корпорация РЭНД выпустила новый доклад, посвящённый «русской пропаганде». Перед этим РЭНД опубликовала ещё два доклада, где говорится о «роли России» во вмешательстве в выборы.
Авторы нового доклада утверждают, что «российский контент эффективен в достижении своих целей», а «слишком положительная эмоциональная реакция на такой контент в социальных сетях» вызывает беспокойство. При подготовке доклада проводилось социологическое обследование, при котором целевая группа в США была разбита на «левый спектр», в котором обычно читают The New York Times, и «правый спектр» (предпочитают Fox News и консервативные издания).
Интересно, как проводился сам эксперимент.
Участники в возрасте 18 и более лет проплачивали рекламу на Facebook, в результате чего количество созданных уникальных профилей в сети дошло до 762.624. Использовались короткие видео и мемы, а сам тест содержал в себе смесь российской пропаганды, как её видят авторы, ложные новостные заголовки и некие факты. Иными словами, в открытой социальной сети за деньги американских налогоплательщиков была проведена информационная кампания с маркером «российского производства». Многие участники эксперимента использовались вслепую.
По поводу вмешательства в американские выборы было сделано пять выводов:
1) иностранное вмешательство в политику США является проблемой с момента основания Соединённых Штатов Америки;
2) российские информационные усилия направлены на то, чтобы подтолкнуть людей к крайним позициям, снизить шансы на достижение консенсуса как фундамента американской демократии;
3) новые технологии дают России новые возможности в сравнении с советскими пропагандистскими кампаниями;
4) исследования того, как защититься от российской пропаганды, следует сфокусировать на оригинальном контенте; на том, как этот контент распространяется в сетях; на защите потребителей;
5) для правильной реакции на иностранное вмешательство рекомендуется выявлять, какие группы американцев могут в первую очередь стать мишенями российской пропаганды.
Все выводы связаны исключительно с Россией. О вмешательстве каких-либо других стран в докладе РЭНД не говорится ничего.
Авторы доклада выделили в российской пропаганде 11 основных направлений.
1. Специально подобранная дезинформация противопоставляет различные американские группы друг другу.
2. Акцентируется внимание на существующих проблемах [американского общества], сеется недоверие, распространяются путаные сведения, слухи.
3. Используется платная реклама, подталкивающая людей к тому, чтобы ставить лайки, подписываться на аккаунты, чаще посещать веб-сайты.
4. Предпринимаются усилия для создания американских «активов».
5. Пропагандистский нарратив перемещается из его государственных истоков в более широкую медийную экосистему.
6. Проводятся операции по взлому и организации утечек информации.
7. Создаются ложные онлайн-персоны; реальные личности скрываются.
8. Группы в социальных сетях создаются для обострения существующих [в Америке] проблем.
9. Используются мемы для распространения простых, но эмоционально резонирующих фрагментов информации.
10. Поддерживается сепаратизм – подрывная деятельность против Соединённых Штатов.
11. Укрепление поддержки российских ценностей путём установления связей с экстремистскими группами [в Америке].
При этом в докладе РЭНД нет ни единого указания на группу и организацию, которая бы занималась всем этим!
В докладе, который посвящен вмешательству в выборы 2020 года, говорится, что «найдены достоверные доказательства» вмешательства в выборы в «Твиттере» с целью посеять раскол и подорвать доверие к американской демократии; такое вмешательство служит интересам России и соответствует её интересам. «Наши методы, – рекламирует себя РЭНД, – могут помочь выявить онлайн-вмешательство иностранных противников и принять упреждающие меры».
Хотя речь идёт вроде бы о выборах 2020 года в США, РЭНД использует выводы… Министерства обороны Великобритании и фактические данные, относящиеся к 2016 году. Видно, «зацепкой» для авторов доклада служит старая история об Агентстве интернет-расследований из Санкт-Петербурга. Каких-то новых данных, которые были бы собраны с тех пор, в докладе не представлено.
При этом нет никаких сведений о том, что хотя бы один «пропагандистский» аккаунт связан с Россией. Одни общие слова. Список источников также подтверждает уязвимость выводов доклада: это небольшой круг авторов, которые имеют интересы, совпадающие с интересами сотрудников РЭНД. Тем не менее скоро этот доклад (можно не сомневаться) будет цитироваться как «надёжный и проверенный источник».
Леонид САВИН

Фонд Стратегической Культуры

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