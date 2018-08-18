Российский консул пообщался с капитаном блокированного в Херсоне корабля «Механик Погодин»

Генеральный консул РФ на Украине посетил российское судно «Механик Погодин», которое украинская сторона продолжает блокировать в порту.

Российский генконсул на Украине побывал на корабле «Механик Погодин». Как сообщили в компании «В. Ф. Танкер», выступающей оператором судна, дипломат посетил агента судовладельца и капитана судна.

В сообщении оператора говорится, что жалобы на бездействие уполномоченных органов были направлены во всевозможные инстанции.

Напомним, что украинская сторона продолжает поиск какого-то объяснения задержанию судна в порту Херсона.

При этом, подчеркнули в компании «В. Ф. Танкер», команда корабля чувствует себя хорошо, «и продукты, и медикаменты присутствуют на судне в полном объеме».

Ранее компания-оператор российского судна «Механик Погодин» выступила с опровержением слов министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, заявившего о том, что корабль якобы заходил в порты Крыма.