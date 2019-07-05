Российский комплекс "Панцирь-С1" спас от авиаудара город в Ливии: Маршал Хафтар сообщил о сбитом военном самолете

Российский комплекс "Панцирь-С1", принадлежащий Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, уничтожил самолет группировки, поддерживающей поставленное ООН правительство "национального согласия" Ливии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЛНА.

Отмечается, что сбитый самолет вылетел из Мисраты пытался нанести воздушный удар по городу Тархуне. На подлете он был сбит комплексом ПВО "Панцирь-С1". Весь экипаж военного самолета погиб, гласит сообщение.

Напомним, что в Ливии продолжаются бои за столицу страны - Триполи. Противостояние идет между избранным на всеобщем голосовании парламентом Ливии, который поддерживает Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара, и так называемым "правительством национального согласия", которое было посажено ООН после того, как США превратили страну в руины.

Эскалация между сторонами началась 4 апреля, когда маршал Халифа Хафтар объявил о начале военной операции по очистке Триполи от террористов. В ответ вооруженные формирования, присягнувшие на верность правительству, объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". Бои за город всё ещё продолжаются.