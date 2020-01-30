Российский кинематограф сегодня: Спасти «Ленфильм» или вложить деньги в никуда • 85 • Аналитика

Я стараюсь писать о темах, которые мне интересны. Но сегодня разговор пойдет о том, в чем я уже давно разочаровался. Речь пойдет о российском кино. Точнее, о судьбе старейшей киностудии России — о «Ленфильме». О том, нужна ли нам эта киностудия. О том, почему государственный концерн сегодня реально стоит на коленях перед частным бизнесом и не видит возможности стать реально прибыльным предприятием.



Почему возник вопрос о банкротстве «Ленфильма»?

Писать о достоинствах или недостатках фильмов, снятых на «Ленфильме», я не буду. Те советские, «громкие» фильмы, которые и сегодня будоражат «душу, мозг и нерву» зрителя, читатели и так знают. Впрочем, как и несколько современных картин. А об остальных пусть рассуждают специалисты.







Поводом для появления этого материала стало письмо, которое в конце декабря легло на стол президента России Владимира Путина и на которое президент уже наложил резолюцию «Согласен» (15 января 2020 г.). Письмо написано помощником президента (на тот момент, ныне первый вице-премьер) Андреем Белоусовым и министром культуры РФ (на тот момент, ныне помощник президента) Владимиром Мединским.



Появление этого письма связано с заявлением гендиректора ОАО «Ленфильм» (в декабре отправленного в отставку, сейчас и.о.) Эдуарда Пичугина и председателя совета директоров Фёдора Бондарчука о возможном банкротстве концерна в ближайшее время.



Как ОАО «Ленфильм» превратилось в убыточное предприятие

В прессе уже достаточно материалов о состоянии дел на «Ленфильме» и предложениях по реанимации этого предприятия. Потому, мне кажется, достаточно конспективно обозначить суть проблемы.



Итак, для модернизации киностудии «Ленфильм» взял в 2013 году под гарантии государства кредит в 1,5 млрд. рублей у банка «ВТБ» сроком на 10 лет. В 2017 году «Ленфильм» договорился о досрочной выплате кредита за счет продажи непрофильных активов. Проще говоря, киностудия решила продать часть земли киностудии (в том числе по улице Тамбасова). Но выполнить обязательства «Ленфильм» не смог.



Дальше «посыпалось» все. Для выплаты долга студия занимала вновь. Стали расти коммунальные долги, долги по налогам. Короче говоря, на сегодня 12 счетов, принадлежащих студии, заблокированы ФНС. Финансовая деятельность организации парализована, даже субсидии от государства «Ленфильм» получить не может. Просто некуда переводить.



Что предлагается сделать для спасения «Ленфильма»

Что предложено в письме? На какие предложения президент Путин согласился? Во-первых, речь идет о правах на золотую коллекцию «Ленфильма». То есть киностудия хочет заключить соглашение с Госфильмофондом о получении права на показ фильмов, снятых до 1992 года. Эксперты, по сообщениям «РБК», говорят о ежегодных доходах от показа этих фильмов в сумме 120 млн. рублей.



Второе предложение не лучше первого. Всё та же продажа земли. Понятно, что земля дорогая. Схема простая. Киностудия передает банку участок земли на Тамбасова. За что банк списывает долг, оценивая землю по рыночной стоимости (1-1,1 млрд. руб). Оставшиеся полмиллиарда «Ленфильм» получит в качестве субсидии от государства.



Таким образом, собственно киностудия будет выплачивать оставшиеся копейки по долгам, коммунальные платежи, пени по долгам и штрафы. В принципе, выглядит этот план неплохо. Да, государство теряет приличную сумму, но сохраняет бренд и достаточно хорошо оснащенную киностудию. Только надо ли?



Решит ли проблему очередное финансовое вливание

Ведь есть же прекрасный пример решения проблем киностудии. «Мосфильм» во главе с Кареном Шахназаровым! Прибыльный киноконцерн. Почему мы можем создать, к примеру, Объединенную авиастроительную компанию, но не можем создать Объединенную кинокомпанию?



То, что мы видим сегодня на «Ленфильме», совсем недавно было в театрах. Наша творческая интеллигенция хочет свободы творчества и трогательной заботы государства одновременно. Но так быть не должно. Если ты действительно велик, то об этом тебе должны сказать не критики и специалисты из кино или другого «междусобойчика», а кассиры в твоем театре или кинотеатре.



Мне как потребителю наплевать на все умные слова критиков и знатоков. У меня один критерий: понравилось или не понравилось. Хочу я посмотреть этот фильм ещё раз или забуду сразу же после выхода из зала кинотеатра. Ведь именно так случилось сразу с несколькими российскими фильмами в 2018-2019 годах.







Что важнее в кино: душа или правда?

Кстати, часто слышу споры о том, что важнее в фильме: правда или душа. Когда-то разговорился по этому поводу с одним знакомым. Бывший зэк, осужденный после войны и просидевший в лагере десяток лет. Говорили о «Кубанских казаках». «Ты знаешь, мы любили этот фильм. Понимали, что все это сказка. Что в реальной жизни все далеко не так. Но любили. Любили потому, что показали то, как должно быть!»



Может, в этом монологе и есть ответ? Я ведь тоже могу сказать, например, о «Белом тигре». История невероятная, но в неё хочется верить. Как хочется верить в хороший конец любого фильма. Так что там важнее? Правда или душа? Для нас, наверное, душа, чувство, переживание. Но это моё личное восприятие.



Кино — это шоу-бизнес, а не музей

Но вернемся к «Ленфильму». Предположим, что долги выплачены. В очередной раз за наш с вами счет. А где гарантия, что ситуация не повторится вновь? Ведь проходили мы все уже в 90-е. Была «прихватизация» подразделений киностудий, были подпольные производства, были попытки рейдерских захватов.



Понятно, что ни Москва, ни Питер не хотят объединения. «Петушиные бои» за «поребрик или бордюр», «подъезд или парадную», «булку или батон» уже давно вызывают смех во всей России. Только на этот раз за парадную или подъезд платить-то будем мы с вами. А оно нам надо?



Спасать «Ленфильм», безусловно, надо. Более того, надо внимательно посмотреть и, возможно, помочь и другим киностудиям. Иначе мы потеряем киноиндустрию. А вместе с ней и огромный пласт культуры, который важен для воспитания молодого поколения и сохранения нашей истории.



Мне кажется, кинематографисты забыли одну важнейшую вещь. Кино — это не картинная галерея. Это не музей, в конце концов. Это шоу-бизнес. И законы шоу-бизнеса давно известны. И то, как зарабатывать в этой сфере, — тоже.



Чтобы увидеть фильм, нужно захотеть увидеть фильм

Государство больше не будет выступать продюсером ваших фильмов. И спонсором тоже. Нужно снимать так, чтобы зритель ждал вашего фильма. Как, к примеру, произошло в фильмом «Лед». Я уже месяц вижу рекламу на ближайшем ко мне кинотеатре с анонсом фильма «Лед-2» в феврале. И пойду смотреть. Потому, что грамотно раскручена реклама. Потому, что больше на афишах нет ни одного российского фильма. Ни одного! Я стараюсь писать о темах, которые мне интересны. Но сегодня разговор пойдет о том, в чем я уже давно разочаровался. Речь пойдет о российском кино. Точнее, о судьбе старейшей киностудии России — о «Ленфильме». О том, нужна ли нам эта киностудия. О том, почему государственный концерн сегодня реально стоит на коленях перед частным бизнесом и не видит возможности стать реально прибыльным предприятием.Писать о достоинствах или недостатках фильмов, снятых на «Ленфильме», я не буду. Те советские, «громкие» фильмы, которые и сегодня будоражат «душу, мозг и нерву» зрителя, читатели и так знают. Впрочем, как и несколько современных картин. А об остальных пусть рассуждают специалисты.Поводом для появления этого материала стало письмо, которое в конце декабря легло на стол президента России Владимира Путина и на которое президент уже наложил резолюцию «Согласен» (15 января 2020 г.). Письмо написано помощником президента (на тот момент, ныне первый вице-премьер) Андреем Белоусовым и министром культуры РФ (на тот момент, ныне помощник президента) Владимиром Мединским.Появление этого письма связано с заявлением гендиректора ОАО «Ленфильм» (в декабре отправленного в отставку, сейчас и.о.) Эдуарда Пичугина и председателя совета директоров Фёдора Бондарчука о возможном банкротстве концерна в ближайшее время.В прессе уже достаточно материалов о состоянии дел на «Ленфильме» и предложениях по реанимации этого предприятия. Потому, мне кажется, достаточно конспективно обозначить суть проблемы.Итак, для модернизации киностудии «Ленфильм» взял в 2013 году под гарантии государства кредит в 1,5 млрд. рублей у банка «ВТБ» сроком на 10 лет. В 2017 году «Ленфильм» договорился о досрочной выплате кредита за счет продажи непрофильных активов. Проще говоря, киностудия решила продать часть земли киностудии (в том числе по улице Тамбасова). Но выполнить обязательства «Ленфильм» не смог.Дальше «посыпалось» все. Для выплаты долга студия занимала вновь. Стали расти коммунальные долги, долги по налогам. Короче говоря, на сегодня 12 счетов, принадлежащих студии, заблокированы ФНС. Финансовая деятельность организации парализована, даже субсидии от государства «Ленфильм» получить не может. Просто некуда переводить.Что предложено в письме? На какие предложения президент Путин согласился? Во-первых, речь идет о правах на золотую коллекцию «Ленфильма». То есть киностудия хочет заключить соглашение с Госфильмофондом о получении права на показ фильмов, снятых до 1992 года. Эксперты, по сообщениям «РБК», говорят о ежегодных доходах от показа этих фильмов в сумме 120 млн. рублей.Второе предложение не лучше первого. Всё та же продажа земли. Понятно, что земля дорогая. Схема простая. Киностудия передает банку участок земли на Тамбасова. За что банк списывает долг, оценивая землю по рыночной стоимости (1-1,1 млрд. руб). Оставшиеся полмиллиарда «Ленфильм» получит в качестве субсидии от государства.Таким образом, собственно киностудия будет выплачивать оставшиеся копейки по долгам, коммунальные платежи, пени по долгам и штрафы. В принципе, выглядит этот план неплохо. Да, государство теряет приличную сумму, но сохраняет бренд и достаточно хорошо оснащенную киностудию. Только надо ли?Ведь есть же прекрасный пример решения проблем киностудии. «Мосфильм» во главе с Кареном Шахназаровым! Прибыльный киноконцерн. Почему мы можем создать, к примеру, Объединенную авиастроительную компанию, но не можем создать Объединенную кинокомпанию?То, что мы видим сегодня на «Ленфильме», совсем недавно было в театрах. Наша творческая интеллигенция хочет свободы творчества и трогательной заботы государства одновременно. Но так быть не должно. Если ты действительно велик, то об этом тебе должны сказать не критики и специалисты из кино или другого «междусобойчика», а кассиры в твоем театре или кинотеатре.Мне как потребителю наплевать на все умные слова критиков и знатоков. У меня один критерий: понравилось или не понравилось. Хочу я посмотреть этот фильм ещё раз или забуду сразу же после выхода из зала кинотеатра. Ведь именно так случилось сразу с несколькими российскими фильмами в 2018-2019 годах.Кстати, часто слышу споры о том, что важнее в фильме: правда или душа. Когда-то разговорился по этому поводу с одним знакомым. Бывший зэк, осужденный после войны и просидевший в лагере десяток лет. Говорили о «Кубанских казаках». «Ты знаешь, мы любили этот фильм. Понимали, что все это сказка. Что в реальной жизни все далеко не так. Но любили. Любили потому, что показали то, как должно быть!»Может, в этом монологе и есть ответ? Я ведь тоже могу сказать, например, о «Белом тигре». История невероятная, но в неё хочется верить. Как хочется верить в хороший конец любого фильма. Так что там важнее? Правда или душа? Для нас, наверное, душа, чувство, переживание. Но это моё личное восприятие.Но вернемся к «Ленфильму». Предположим, что долги выплачены. В очередной раз за наш с вами счет. А где гарантия, что ситуация не повторится вновь? Ведь проходили мы все уже в 90-е. Была «прихватизация» подразделений киностудий, были подпольные производства, были попытки рейдерских захватов.Понятно, что ни Москва, ни Питер не хотят объединения. «Петушиные бои» за «поребрик или бордюр», «подъезд или парадную», «булку или батон» уже давно вызывают смех во всей России. Только на этот раз за парадную или подъезд платить-то будем мы с вами. А оно нам надо?Спасать «Ленфильм», безусловно, надо. Более того, надо внимательно посмотреть и, возможно, помочь и другим киностудиям. Иначе мы потеряем киноиндустрию. А вместе с ней и огромный пласт культуры, который важен для воспитания молодого поколения и сохранения нашей истории.Мне кажется, кинематографисты забыли одну важнейшую вещь. Кино — это не картинная галерея. Это не музей, в конце концов. Это шоу-бизнес. И законы шоу-бизнеса давно известны. И то, как зарабатывать в этой сфере, — тоже.Государство больше не будет выступать продюсером ваших фильмов. И спонсором тоже. Нужно снимать так, чтобы зритель ждал вашего фильма. Как, к примеру, произошло в фильмом «Лед». Я уже месяц вижу рекламу на ближайшем ко мне кинотеатре с анонсом фильма «Лед-2» в феврале. И пойду смотреть. Потому, что грамотно раскручена реклама. Потому, что больше на афишах нет ни одного российского фильма. Ни одного! Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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