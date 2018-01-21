Российский Калининград подвергается ползучей символической германизации

Калининградская область, самый западный регион России, территориально отрезанный после распада СССР от основной территории Российской Федерации, сталкивается с угрозой германизации. За последние двадцать лет города региона обзавелись гербами, копирующими символику тевтонских замков и городов Королевства Пруссия. Советский и российский периоды истории области игнорируются и не находят в гербах никакого отображения.

Черняховск, названный в честь дважды Героя Советского Союза генерала Ивана Черняховского, погибшего в 1945 году при освобождении Польши, обзавёлся гербом с личной печатью немецкого маркграфа. В 2015 году в польском Пенежно была демонтирована стела Черняховскому, установленная недалеко от места его гибели. Тогда память о советском генерале уничтожалась по указке польских властей. А по чьей указке уничтожается память о прославленном советском полководце Великой Отечественной войны в Калининграде?

Почему Багратионовск, названный в честь князя Петра Багратиона, героя войны с Наполеоном 1812 году, получил герб тевтонских рыцарей, которых громил в XIII в. святой благоверный князь Александр Невский? Почему на гербе Озёрска – чёрный ворон, символ Тевтонского ордена, появившийся во времена прусского короля-милитариста Фридриха Вильгельма I?

Почему в городской геральдике региона не отображен период нахождения Кёнигсберга в составе России с 1758 по 1762 г. по итогам Семилетней войны, когда на верность императрице Елизавете присягнул самый знаменитый уроженец и житель города – философ Эммануил Кант?

Угроза ползучей германизации продолжает висеть над Калининградом. Германия через грантовые программы нанимает тех российских историков и культурологов, которые готовы за мзду ратовать за возвращение Калининграду прежнего названия Кёнигсберг. В июле 2017 года патриотически настроенная общественность обратилась к министру образования России Ольге Васильевой с просьбой положить конец германофильской пропаганде в Калининграде. Однако будет ли результат?

Соб. корр. ФСК