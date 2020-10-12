Российский гиперзвук под угрозой? Портал Dat Viet дал совет по борьбе с "Авангардами"

Российский гиперзвуковой комплекс "Авангард" можно обезвредить при помощи уже имеющегося оружия, утверждает вьетнамский сетевой ресурс Dat Viet. Авторы интернет-издания нашли способ уничтожения боевого блока российской системы.

Журналист отмечает, что двигающийся с гиперзвуковой скоростью боевой блок "Авангарда" пока невозможно перехватить. Но прежде чем блок начнёт самостоятельный полёт, его запускает к цели ракета УР-100Н УТТХ. И вот её сбить вполне реально, утверждает интернет-СМИ.

"Чтобы уничтожить боевую часть "Авангарда", нужно атаковать УР-100Н УТТХ в тот момент, когда блок от неё ещё не отделился", - пишет Dat Viet.

Однако открытым остаётся вопрос, насколько названный способ реализуем на практике. Окно возможности очень узкое. Даже если заранее знать о запуске, есть значительный шанс опоздать.