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Российский гиперзвук под угрозой? Портал Dat Viet дал совет по борьбе с "Авангардами"
12 октября 2020, 22:30 • 96 • Политика
Портал Dat Viet нашёл способ уничтожения боевого блока российской системы "Авангард". Ресурс предлагает сбивать не боевую часть "Авангарда", а ракету, которая его запускает.
Российский гиперзвуковой комплекс "Авангард" можно обезвредить при помощи уже имеющегося оружия, утверждает вьетнамский сетевой ресурс Dat Viet. Авторы интернет-издания нашли способ уничтожения боевого блока российской системы.
Журналист отмечает, что двигающийся с гиперзвуковой скоростью боевой блок "Авангарда" пока невозможно перехватить. Но прежде чем блок начнёт самостоятельный полёт, его запускает к цели ракета УР-100Н УТТХ. И вот её сбить вполне реально, утверждает интернет-СМИ.
Однако открытым остаётся вопрос, насколько названный способ реализуем на практике. Окно возможности очень узкое. Даже если заранее знать о запуске, есть значительный шанс опоздать.
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