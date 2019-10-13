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Российский гимнаст Нагорный завоевал золото в опорном прыжке на ЧМ
13 октября 2019, 16:39 • 53 • Украина
Россиянин Никита Нагорный занял первое место в опорном прыжке на чемпионате мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте.
РИА Новости
Нагорный набрал 14,966 балла.
Вторым стал соотечественник Артур Далалоян с 14,933 балла. Замкнул тройку лучших представитель Украины Игорь Радивилов (14,749).
Ранее сообщалось, что гимнастка Оксана Чусовитина выступит на восьмой подряд Олимпиаде.
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