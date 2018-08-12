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Российский гимнаст Далалоян стал чемпионом Европы в опорном прыжке
12 августа 2018, 21:39 • 45 • Украина
Российский гимнаст Артур Далалоян выиграл соревнования в опорном прыжке на объединённом чемпионате Европы по летним видам спорта, который проходит в британском Глазго.
Reuters
Судьи оценили выступление Далалояна в 14,900 балла. Серебряным призёром ЧЕ в данной дисциплине стал представитель Украины Игорь Радивилов (14,866 балла), а бронзовым — россиянин Дмитрий Ланкин (14,666 балла).
Ранее сообщалось, что российский гимнаст Николай Куксенков выразил недовольство судейством на чемпионате Европы.
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