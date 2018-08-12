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Российский гимнаст Далалоян стал чемпионом Европы в опорном прыжке

12 августа 2018, 21:39  •  45 • Украина
Российский гимнаст Артур Далалоян выиграл соревнования в опорном прыжке на объединённом чемпионате Европы по летним видам спорта, который проходит в британском Глазго.
 
Reuters
 

Судьи оценили выступление Далалояна в 14,900 балла. Серебряным призёром ЧЕ в данной дисциплине стал представитель Украины Игорь Радивилов (14,866 балла), а бронзовым — россиянин Дмитрий Ланкин (14,666 балла).

The 2018 European Champion on vault ... Artur Dalaloyan (RUS)! #EC2018pic.twitter.com/c5FHMqglJR

— UEG (@UEGymnastics) 12 августа 2018 г.

Ранее сообщалось, что российский гимнаст Николай Куксенков выразил недовольство судейством на чемпионате Европы.

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