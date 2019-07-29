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Российский Генштаб: США готовят диверсионные группы боевиков для уничтожения нефтегазовой инфраструктуры Сирии

29 июля 2019, 19:09  •  103 • В России

Сирийские боевики в течение июля дважды устраивали обстрелы авиабазы «Хмеймим» с территории Идлибской зоны деэскалации. Попытки обстрела реактивными снарядами российских объектов с территории Идлибской зоны деэскалации были предприняты боевиками 17 и 21 июля этого года. Средствами ПВО российской авиабазы эти атаки были отражены.

О полетах российской боевой авиации в Сирии

Полеты российской боевой операции в Сирии сокращены до минимального количества в рамках боевой подготовки и доразведки обстановки.

О подготовке американцами США диверсионных групп боевиков

В районе 55-километровой зоны вокруг Эт-Танфа инструкторы США ведут подготовку крупного вооруженного формирования и ряда мелких групп боевиков. Общая численность боевиков достигает 2700 человек. Часть боевиков, прошедших подготовку в Эт-Танфе, перебрасывается вертолетами ВВС США за Евфрат.

Наиболее подготовленные диверсанты направляются на подконтрольные правительственным войскам территории для дестабилизации обстановки и недопущения укрепления там позиций правительства Сирии. Их задачами является проведение диверсий, уничтожение объектов нефтегазовой инфраструктуры и совершение терактов против правительственных формирований.

Об отбитых атаках боевиков

Боевики в Сирии предприняли две неудачные массированные атаки на позиции правительственных войск в воскресенье в районах Кафер-Яхуда и Джаламы.

На каждом из направлений действовали отряды до 300 боевиков при поддержке до пяти танков, до 10 бронемашин и до 20 пикапов. Эти атаки были отбиты сирийскими правительственными войсками при поддержке авиации ВКС России. А всего за последние полтора месяца сирийским правительственным войскам удалось отбить более полутора десятков атак боевиков.

О 75 тысячах беженцев в лагере Эль-Холь

На северо-востоке Сирии в провинции Хасеке Соединенными Штатами Америки создан подобный Эр-Рукбану лагерь Эль-Холь, в котором содержатся 75 тысяч человек. В основном это женщины и дети.

Вопреки всем призывам международной общественности, США даже не пытаются решать проблемы выживания людей в этом практически непригодном для жизни, а по сути, концентрационном лагере.

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