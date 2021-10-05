|
Российский газ пошёл в Венгрию мимо Украины
05 октября 2021, 16:25 • 60 • Украина
«Газпром» начал выполнять обязательства по новому долгосрочному контракту с Будапештом, который вызвал негодование в Киеве: с 1 октября стартовали поставки природного газа через «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы юго-восточной Европы. Украина подтвердила, что российская компания уже прекратила транзит голубого топлива в Венгрию через территорию Украины.
Сюжет: Украинский кризис
Подписанное неделю назад соглашение предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа ежегодно по двум маршрутам: через Сербию и Австрию. Срок действия контракта – 15 лет.
Договорённости Москвы и Будапешта о поставках в обход Украины Киев счёл исключительно политическим и экономически необоснованным решением, принятым «в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям». Особо возмутился министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, назвав шаг венгров «ударом» и пообещав ответные меры. Его ведомство анонсировало обращение в Еврокомиссию – для проверки соглашения на соответствие законодательству ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на критику заявил, что при всём уважении его страна не может учитывать точку зрения Украины по этому вопросу. В Кремле реакцию соседа назвали «истеричной», заверив, что ничьи права и «никакие нормы международной торговли» новый контракт не нарушает.
Российские эксперты в сфере энергетики уверяют: Венгрия действует в соответствии с европейским правом. Однако они не исключают, что бюрократы в Брюсселе могут принять новые правовые нормы или придать свежую интерпретацию нынешним и потом задним числом распространить это на действующие контракты. Подобная практика не нова, за примером даже ходить далеко не надо – достаточно вспомнить историю с «Северным потоком – 2» и Третьим энергопакетом, когда уже после прокладки трубы возникли ограничения на её эксплуатацию.
Подпишитесь на нас
60
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 октября 2021, 16:35
|
30 сентября 2021, 12:50
|
30 сентября 2021, 16:30
|
30 сентября 2021, 14:40
|
30 сентября 2021, 07:20
|
30 сентября 2021, 14:40
|
30 сентября 2021, 12:50