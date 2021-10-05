Российский газ пошёл в Венгрию мимо Украины

«Газпром» начал выполнять обязательства по новому долгосрочному контракту с Будапештом, который вызвал негодование в Киеве: с 1 октября стартовали поставки природного газа через «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы юго-восточной Европы. Украина подтвердила, что российская компания уже прекратила транзит голубого топлива в Венгрию через территорию Украины.

Сюжет: Украинский кризис

Подписанное неделю назад соглашение предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа ежегодно по двум маршрутам: через Сербию и Австрию. Срок действия контракта – 15 лет.

Договорённости Москвы и Будапешта о поставках в обход Украины Киев счёл исключительно политическим и экономически необоснованным решением, принятым «в угоду Кремля и в ущерб национальным интересам Украины и украинско-венгерским отношениям». Особо возмутился министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, назвав шаг венгров «ударом» и пообещав ответные меры. Его ведомство анонсировало обращение в Еврокомиссию – для проверки соглашения на соответствие законодательству ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на критику заявил, что при всём уважении его страна не может учитывать точку зрения Украины по этому вопросу. В Кремле реакцию соседа назвали «истеричной», заверив, что ничьи права и «никакие нормы международной торговли» новый контракт не нарушает.

Цены на газ в Европе достигли рекордной отметки – 1200 долларов за тысячу кубометров. По прогнозам, они останутся высокими до января

Российские эксперты в сфере энергетики уверяют: Венгрия действует в соответствии с европейским правом. Однако они не исключают, что бюрократы в Брюсселе могут принять новые правовые нормы или придать свежую интерпретацию нынешним и потом задним числом распространить это на действующие контракты. Подобная практика не нова, за примером даже ходить далеко не надо – достаточно вспомнить историю с «Северным потоком – 2» и Третьим энергопакетом, когда уже после прокладки трубы возникли ограничения на её эксплуатацию.

Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности – В Европе все понимают, что Киев постоянно создаёт проблемы, вмешиваясь в газовые вопросы по политическим мотивам. К тому же Европе сейчас не до разборок – ей нужно обеспечить надёжность газоснабжения на отопительный сезон. В таких условиях европейцы могут решить, что им проще взаимодействовать напрямую с «Газпромом», чем содействовать сохранению украинского транзита.

Богдан Безпалько, политолог Богдан Безпалько, политолог – Постепенно Украина потеряет свой транзитный статус. Ей надо бы зарекомендовать себя в качестве надёжнейшего поставщика, транзитера газа, наладить отношения со всеми своими соседями. Вместо этого украинское руководство приложило максимум усилий, чтобы все пытались эту страну обходить, облетать стороной. Её уникальное транзитное географическое положение постепенно будет обнуляться.