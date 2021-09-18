«Российский газ не так уж важен». В Госдепе США предложили Украине забыть о «Северном потоке-2»

Российский газ «не так уж важен», и Украине не стоит на нём зацикливаться. Вместо этого намного целесообразнее сконцентрировать усилия на присоединении к «большому энергетическому переходу».С такими советами Украине выступил старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштей в интервью журналу НВ.Хохштейн призвал Украину не смотреть на «Северный поток-2» исключительно как на проблему, и говорить не о «Северном потоке-2», а непосредственно об интеграции в европейскую энергосистему.«Давайте смотреть не узко на „Северный поток-2‟. Давайте смотреть на наше будущее, в котором мы не должны проснуться и понять, что Украина изолирована от современных энергетических систем мира и энергетической экономики только потому, что кто-то не понял, что пора модернизироваться», — отметил Хохштей.Он уверил, что сейчас именно тот момент, когда должен начаться большой энергетический переход, и Украина должна быть его частью. По словам дипломата, интеграция Украины в единое энергетическое пространство Европы позволит сделать возобновляемую и ядерную энергию более дешёвыми.«Я уже говорил, что хочу видеть Украину не страной, которая транспортирует молекулы, а страной, поставляющей электроны», — сказал дипломат.«Речь идёт о трансформации существующей корзины энергоресурсов, уходе от угля и расширении источников возобновляемой и ядерной энергии. Нужно эффективно использовать залежи украинских энергетических месторождений, а не только говорить о „Северном потоке-2‟ и газе из России. Почему не убрать это оружие? Почему не сказать, что российский газ не так уж и важен?», — добавил Хохштейн.Напомним, США достигли компромисса с Германией по вопросу «Северного потока-2» 21 июля. На Украине данный шаг расценили как предательство, и не прекращают «борьбу» с этим проектом.Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что газопровод, который уже завершён, заработает после получения разрешений от немецкого регулятора, процедура чего займёт четыре месяца.Ранее министр энергетики Украины заявил о катастрофических последствиях запуска «Северного потока-2» даже в случае, если он будет использоваться на 50%.