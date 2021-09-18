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«Российский газ не так уж важен». В Госдепе США предложили Украине забыть о «Северном потоке-2»

18 сентября 2021, 08:25  •  124 • Украина

Российский газ «не так уж важен», и Украине не стоит на нём зацикливаться. Вместо этого намного целесообразнее сконцентрировать усилия на присоединении к «большому энергетическому переходу».

С такими советами Украине выступил старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштей в интервью журналу НВ.

Хохштейн призвал Украину не смотреть на «Северный поток-2» исключительно как на проблему, и говорить не о «Северном потоке-2», а непосредственно об интеграции в европейскую энергосистему.

«Давайте смотреть не узко на „Северный поток-2‟. Давайте смотреть на наше будущее, в котором мы не должны проснуться и понять, что Украина изолирована от современных энергетических систем мира и энергетической экономики только потому, что кто-то не понял, что пора модернизироваться», — отметил Хохштей.

Он уверил, что сейчас именно тот момент, когда должен начаться большой энергетический переход, и Украина должна быть его частью. По словам дипломата, интеграция Украины в единое энергетическое пространство Европы позволит сделать возобновляемую и ядерную энергию более дешёвыми.

«Я уже говорил, что хочу видеть Украину не страной, которая транспортирует молекулы, а страной, поставляющей электроны», — сказал дипломат.

«Речь идёт о трансформации существующей корзины энергоресурсов, уходе от угля и расширении источников возобновляемой и ядерной энергии. Нужно эффективно использовать залежи украинских энергетических месторождений, а не только говорить о „Северном потоке-2‟ и газе из России. Почему не убрать это оружие? Почему не сказать, что российский газ не так уж и важен?», — добавил Хохштейн.

Напомним, США достигли компромисса с Германией по вопросу «Северного потока-2» 21 июля. На Украине данный шаг расценили как предательство, и не прекращают «борьбу» с этим проектом.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что газопровод, который уже завершён, заработает после получения разрешений от немецкого регулятора, процедура чего займёт четыре месяца.

Ранее министр энергетики Украины заявил о катастрофических последствиях запуска «Северного потока-2» даже в случае, если он будет использоваться на 50%.

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