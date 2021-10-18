Российский газ будет не нужен Европе — если не станет "голубым" • 120 • Аналитика © РИА Новости / Виталий Аньков У России большие планы развития водородной энергетики. Но не окажется ли так, что мы подготовимся экспортировать водород, а покупатели скажут: "спасибо, но произведем сами"? Почему такой вариант развития событий нужно иметь в виду? Для ответа на этот вопрос важно напомнить, что существует несколько типов водорода. Сам водород по своему составу и строению, разумеется, один и тот же, классификация эта — по методу получения. Чтобы подробно не описывать каждый раз тип получения, оказалось удобно называть лишь цвет водорода, и все наблюдатели сразу понимают, о чем речь. Основной тип водорода, продвигаемый в Европе, — это "зеленый" водород, получаемый электролизом воды из электроэнергии ветряков и солнечных электростанций. Понятно, почему популярен именно такой вариант. Так легко запасать непостоянную электроэнергию в те моменты, когда она бывает лишней. Во многом ради хранения энергии водородная тематика и продвигается. Ну а ветряки — опять же, свои. То есть Европа хочет получить энергонезависимость, пусть и немного переплатив: хотя сама энергия ВИЭ уже оказывается недорогой за счет двойной конвертации в водород и обратно, конечная цена электроэнергии, "пропущенной" через накопитель в виде водорода, получается в два и более раз выше. Однако уже сейчас в ЕС готовятся проекты, когда водород будет производиться из всей (а не только "лишней") вырабатываемой на некоторых ветряках энергии. То есть речь идет о дополнительных объемах водорода для энергосистемы. Обсуждается замена водородом газа во многих промышленных процессах, в генерации электричества, использование в транспортном секторе. Водорода нужно много — больше, чем будет производиться в Европе. И именно здесь окно возможностей в том числе для российских поставок. При этом, весьма вероятно, российский "зеленый" водород не будет конкурентоспособен. Во-первых, стоимость энергии возобновляемых источников у нас выше, чем в Европе. К этому добавятся затраты на транспортировку. Собственно, повторимся, долгосрочный смысл водородной энергетики — создание источника энергии, который можно хранить, но получать с помощью ветра и солнца. То есть полная независимость от внешних энергопоставок. И продавцы водорода на этом пути — лишь вынужденные союзники, так как быстро такую задачу самостоятельно не решить, а экономия на масштабе (и, как заявляется, быстрая декарбонизация) нужна. Российский же водород будет другим: в его основе лежит природный газ. Но и здесь есть варианты. "Серый" водород, получаемый конверсией природного газа, никому не нужен. Ведь при его использовании полные выбросы углекислоты даже выше — за счет потерь при конверсии. Поэтому нужно производить либо так называемый бирюзовый водород, получаемый разложением природного газа (метана) на углерод и водород, — это наиболее многообещающая технология, но пока находящаяся в стадии лабораторных испытаний. Либо "голубой" водород — это "серый" водород, получаемый из метана, но выделяющийся при этом углекислый газ закачивается в пласт. К примеру, Великобритания делает ставку именно на такой водород. Причины понятны: большое число старых, истощенных нефтегазовых месторождений, куда теперь можно закачивать углекислый газ. Нужно понимать, что любой водород из метана — будь то "бирюзовый", "голубой" или даже сам "серый" — будет дороже, чем природный газ. Законы сохранения энергии никто не отменял, и на каждой стадии производства у нас теряется энергия и добавляются дополнительные расходы на строительство мощностей. Европа же заявляет, что долгосрочно заинтересована только в "зеленом" водороде. Цены на него будут зависеть от стоимости электроэнергии из возобновляемых источников. Подытожим. Если Европа действительно ставит во главу угла борьбу с выбросами, то она будет заинтересована закупать максимальные объемы любого водорода, в том числе и "голубого" или "бирюзового", если при их производстве не выделяется или утилизируется углекислый газ. И российский "голубой" или "бирюзовый" водород должен иметь право конкурировать с "зеленым" водородом на рыночных условиях. Если же исходить из того, что декарбонизация — это лишь способ создания независимой от импорта энергосистемы (а такая версия также рассматривается некоторыми наиболее критично настроенными к зеленой повестке наблюдателями), то Европе окажется выгоднее покупать именно природный газ — до тех пор, пока не хватает "зеленого" водорода собственного производства. Это просто дешевле. Для России же создание индустрии углеродонейтрального, но производимого из природного газа водорода важно и для собственных нужд — даже если в будущем Европа откажется от таких поставок. Это относительно простой способ перехода на углеродонейтральную энергетику, сохранив ископаемые топлива в основе энергобаланса. Ведь — вне зависимости от нашего отношения к проблеме изменения климата — пока обстоятельства складываются таким образом, что для сохранения эффективной внешней торговли на показатели углеродных выбросов от производства той или иной продукции российским компаниям придется обращать внимание. Трудно сказать, что будет в 2060 году, — именно к тому времени в России (кстати, как и в Китае) планируется создание полностью углеродонейтральной экономики. Возможно, тогда проблемы у человечества будут совсем другие. Но пока наша страна готова поддержать общие усилия по снижению выбросов. Нужно лишь решить, как это сделать с минимальным ущербом для собственного развития. Углеродонейтральный водород на основе природного газа — один из таких путей. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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