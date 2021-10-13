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Российский флот послал "привет" новому премьеру Японии по Курилам

13 октября 2021, 21:35  •  20 • Политика
Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/www.globallookpress.com
Британский таблоид по-своему оценил стрельбы кораблей ВМФ РФ у берегов Страны восходящего солнца
Во время учений Тихоокеанского флота корабли ВМФ России "передали привет" новому премьер-министру Японии Фумио Кисиде по Курилам. Об этом написали обозреватели Уилл Стюарт и Крис Плезанс в Daily Mail.
В понедельник, 11 октября, в ходе маневров гвардейский ракетный крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" выполнили десять ракетных пусков в Японском море.
"Российские военные корабли устраивают демонстрацию силы у Японии как "приветственное послание" новому премьер-министру после того, как он объявил о суверенитете над спорными островами", – считают британские журналисты.
По их мнению, действия Москвы связаны с позицией Токио, который мечтает установить контроль над южными островами Курильской гряды.
Между тем, свой спич о принадлежности Курил Кисида проговорил не в понедельник, а во вторник, 12 октября, на дебатах в парламенте. Там он заявил, что суверенитет Японии распространяется и на южную часть гряды. При этом новый глава японского кабмина пообещал разрешить спор по поводу островов, возникший во время Второй мировой войны.
Однако Москва моментально дала ответ на территориальные посягательства Токио. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил деятелям Страны восходящего солнца о том, что острова принадлежат России.
Что касается учений, то в Минобороны РФ подчеркнули, что маневры были "запланированными", не являются каким-то ответом Кисиде, и стали "заключительной частью летних тренировок", говорится в публикации.

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