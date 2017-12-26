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Российский флот остается в Тартусе на постоянной основе

26 декабря 2017, 21:09  •  118 • Политика
Совпали два события – ратификация соглашения о расширении русского морского присутствия в Сирии и закладка нового тральщика, призванного оборонять тамошний пункт флотского базирования
Закладка нового корабля противоминной обороны для Военно-морского флота России произошла сегодня на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге.
Это уже пятый корабль проекта 12700 "Александрит". Он получил имя "Яков Баляев" в честь моряка, Героя Советского Союза, который погиб в неравном бою против японских самураев 14 августа 1945 года.
Баляев продолжал вести огонь из своего пулемёта даже после двух ранений, а потом ещё и вступил в рукопашную схватку, предпочитая такую смерть плену.
Тральщик, конечно, малый корабль, но за ним – чистое море
Головной корабль противоминной обороны нового поколения "Александр Обухов" проекта 12700 "Александрит". Фото: Gala_Kan / Shutterstock.com
Базовый тральщик – корабль обычно небольшой. Водоизмещение всего 890 тонн, длина 61 метр, ширина 10 метров, экипаж 44 человека. Вооружён тоже не так, чтобы оказаться грозой морей: 30-мм шестиствольная автоматическая артиллерийская установка – "железорезка", зенитный ракетный комплекс 9К38 "Игла", разные мины.
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Главное для тральщика, понятно, трал. Их у "Александритов" - четыре: одинарный универсальный контактный ОУКТ-Б, парный контактный ПКТ-Б, трал-имитатор "Желатин" а также универсальный широкополосный акустический трал ШАТ-У. Аббревиатуры, собственно, всё и говорят.
Но очень интересно и перспективно другое вооружение: эти тральщики могут применять для борьбы с минами телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. А по ним, по этим аппаратам, Россия уже начала делать рывок, как то недавно констатировалось на конференции Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ). Царьград сообщал об этом этапном в своём роде научно-техническом событии.
Кроме того, сами "Александриты" создаются по весьма передовым технологиям. Например, технологии вакуумной инфузии, с помощью которых из полимерных композитных материалов с особыми свойствами делаются крупногабаритные конструкции. Так что если воплотится в практику мечта главкома ВМФ России Владимира Королева получить для флота 40 тральщиков типа "Александрит", то это весьма хорошо поднимет боеспособность наших военно-морских сил. Ибо тральщик-то он тральщик, но за ним – чистое море.
А в море Россия начала отвоёвывать – не в прямом пока смысле, конечно – своё значимое место. Как-то и положено великой морской державе.
И это сильно нервирует наших противников на Западе.
Тартус и формирование постоянной группировки российских войск в Сирии
На Западе сегодняшний вторник 26 декабря встретили раздражённо. Не из-за закладки тральщика "Яков Баляев", конечно. А из-за того, что он или подобные ему рано или поздно придут в сирийский порт Тартус. Где пока расположен пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России, но рано или поздно он может расшириться до положения военно-морской базы. При желании, конечно. Во всяком случае, сегодня Совет Федерации одобрил ратификацию соглашения между Москвой и Дамаском о расширении ПМТО в районе порта Тартус, согласно которому Россия получает право единовременно содержать здесь до 11 кораблей. В том числе и атомных, то есть с ядерной энергетической установкой.
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Авианосец "Адмирал Кузнецов" во время его войны в Сирии. Фото: www.globallookpress.com
Мы приступили к формированию постоянной группировки там,
- откомментировал эту ситуацию министр обороны России Сергей Шойгу. Постоянная – это, согласно договору, как минимум на 49 лет, в автоматическим продлением на 25-летние периоды. При этом Россия будет иметь возможность развёртывать временные мобильные аванпосты и за пределами собственно ПМТО. Это также приближает этот пункт к статусу полноценной базы: ведь последняя тем и отличается от ПМТО, что представляет собою не само по себе место для размещения кораблей, а полноценную военную боевую структуру, с возможностями длительной обороны, с развёрнутой сухопутной группировкой, с соответствующими силами и средствами.
Российский персонал этого "зародыша" не будет подведомствен сирийской юрисдикции, сообщалось в прессе о тоже немаловажной части ратифицированного ныне соглашения.
Тем временем, этого самого времени не теряя, Россия приступила к формированию своей постоянной военной группировки в Сирии. Нет, не во всей стране, конечно. А именно в пункте материально-технического обеспечения флота в Тартусе и на авиабазе Хмеймим. Об этом тоже было объявлено сегодня, на селекторном совещании, которое провёл министр обороны России Сергей Шойгу.
На прошлой неделе Верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме,
- сослался он, согласно сообщению ТАСС, на волю президента Владимира Путина.
С точки зрения военной…
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Береговой ракетный комплекс "Бал". Фото: Shutterstock.com
С точки зрения военной, оба пункта – авиационная и морская база – призваны защищать и обеспечивать друг друга.
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Самолёты снабжаются по морю и прикрывают пункт своего снабжения с воздуха, в том числе своими средствами ПВО и ПРО. Со своей стороны, моряки перекрывают доступ врагу к авиабазе с водной акватории, и тоже – своими средствами ПВО и ПРО, а также системами, предназначенными для береговой обороны. Это комплексы "Бал" и "Бастион" с ракетами "Оникс", гарантированно пробивающими любую нынешнюю противоракетную корабельную защиту противника. И наверняка вскоре появятся модификации, способные пуляться ракетами "Циркон", летящими на супер-сверхзвуке, да к тому же по ломанной траектории, так что от этих ракет защита у супостата будет придумана ещё не скоро.
Можно быть уверенными, что на обеих базах будут размещены определённые сухопутные силы, прежде всего, военной полиции. Которая, кстати, по словам Сергея Шойгу, показала себя в Сирии "с самой лучшей стороны". По крайней мере, о том, что три батальона военной полиции уже остаются в Сирии, было объявлено официально.
Какие именно корабли будут отстаиваться в Тартусе, пока, разумеется, неизвестно. Вернее, и вряд ли может быть известно заранее: это ведь действительно покамест перевалочный пункт для кораблей, которые выходят в "Средиземку" поконтролировать американские военные передвижения здесь, или идут в Индийский океан, или, скажем, переходят из Тихого. Но понятно, что заходить сюда при необходимости должен мочь каждый из 219 надводных и 72 подводных корабля российского флота.
Что ж, а маленький базовый тральщик типа "Александрит" - может быть, даже и "Яков Баляев" - здесь наверняка пропишется постоянно. Тут будет его пост и его работа.
Цыганов Александр

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