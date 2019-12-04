Российский фактор: в Швеции призывают к ужесточению санкционного режима против Москвы

Властям Швеции следует содействовать сохранению и ужесточению санкционного режима против России. Об этом говорится во внесённом в парламент законопроекте депутатов шведской Умеренной коалиционной партии, с текстом которого ознакомился RT. Согласно документу, возвращение России в ПАСЕ подрывает авторитет организации. Однако, как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, возвращение российских депутатов в Страсбург является необходимым шагом на пути выправления нездоровой ситуации в организации.

В текущих реалиях властям Швеции стоит «содействовать сохранению и ужесточению санкционного режима против России». Такое предложение содержится в новом законопроекте депутатов Умеренной коалиционной партии, направленном на рассмотрение в национальный парламент (риксдаг).

Согласно представленному документу, с текстом которого ознакомился RT, королевство должно уделять больше внимания Комитету министров Совета Европы. Однако всё обоснование такого положения посвящено России.

По мнению депутатов Умеренной коалиционной партии, социал-демократы позволили России вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) без каких-либо уступок со стороны Москвы, что якобы подрывает авторитет организации. Как отмечается в документе, после вооружённого конфликта в Грузии в 2008 году Россия начала активно укреплять военную мощь страны. В то же время в законопроекте шведских депутатов говорится и о внутренних событиях в России, которые идут в «неправильном направлении».

«Условия для поддержки оппозиции в России со стороны иностранных лиц усложнились, так как организации этой страны, которые принимают помощь извне, рискуют получить клеймо «иностранный агент», — указывают в Умеренной коалиционной партии.

Согласно документу, подобная участь постигла, в частности, Северный совет, гражданские организации и прочих лиц, «которые даже не ведут партийной политики». В 2015 году структурно связанные с Северным советом информационные бюро Совета министров Северных стран* были включены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов. Однако сама организация активно продолжает работу с носителями русского языка. В октябре там сообщили о намерении продолжить финансирование русскоязычных СМИ Прибалтики для борьбы с «зависимостью» от медиаконтента из РФ.

Шведские депутаты заявляют о необходимости для страны «защищать» международные форумы, а также содействовать ужесточению антироссийских санкций, пока Россия «не изменит своё поведение на Украине».

«Швеции следует вдобавок к защите международных форумов вроде Совета Европы и ОБСЕ содействовать сохранению и ужесточению санкционного режима против России в том случае, если она не изменит своё поведение на Украине в лучшую сторону. Санкции играют роль важного сигнала ЕС по отношению к российским преступлениям против международного права и оказывают на Россию экономическое давление», — считают парламентарии.

Напомним, что в 2014 году российская делегация в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов организации из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году в Парламентской ассамблее дважды рассматривался вопрос о восстановлении полномочий делегации одновременно с ужесточением антироссийских санкций. В ответ на это делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях. В последующие годы Россия не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий, а в 2017 году Москва заморозила выплату взноса в Совет Европы.

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В конце июня участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объёме. 2 июля стало известно о выплате Россией взноса в бюджет Совета Европы за 2019 год.

Как отмечал глава российского МИД Сергей Лавров, решение лишить российских депутатов прав в ПАСЕ спровоцировало глубокий кризис в Совете Европы, а возвращение делегации РФ в парламентскую ассамблею является необходимым шагом.

«Напомню, что наших депутатов лишили прав в ПАСЕ незаконно — за их политическую позицию по воссоединению Крыма с Россией, осуществлённому в 2014 году в полном соответствии с международно-правовыми нормами. Своим решением ассамблея спровоцировала глубокий кризис в Совете Европы», — подчеркнул министр.

«Возвращение наших депутатов в Страсбург — это не «сигнал», а необходимый шаг на пути выправления нездоровой ситуации в общеевропейской организации, когда агрессивное русофобское меньшинство, по сути дела, препятствовало нормальному взаимодействию национальных делегаций в ПАСЕ», — сказал Лавров.

Выгодно «клевать Россию»

«Российский фактор» уже давно оказывает влияние на внутреннюю политику многих европейских государств, отметил в беседе с RT заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. На этой почве регулярно сталкиваются политические партии в ведущих странах Европы.

«Аналогичные процессы происходят и в скандинавских странах, которые занимают специфическую позицию по отношению к России. Швеция с Норвегией регулярно высказывают жёсткие заявления в адрес России, существует некая русофобия в определённой части политического истеблишмента», — подчеркнул эксперт.

В то же время, по словам политолога, требование допустить финансирование российских оппозиционных сил иностранными лицами является попыткой реального вмешательства во внутриполитическую жизнь страны.

«Мы слышим постоянные обвинения во вмешательстве в американские выборы и выборы в других странах со стороны России. В то же время мы слышим требования позволить доступ к российской политической системе со стороны западных стран, которые возмущены ограничениями или видимостью ограничений, которые существуют на российской политической сцене. Понятно, что речь идёт всего лишь о том, что, как и в любой уважающей себя стране, недопустимо финансирование политических партий из-за рубежа, и это нормально, естественно и существует также и в Швеции», — добавил он.

Заседание шведского риксдага

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В свою очередь, заведующий сектором экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Алексей Волков обратил внимание на то, что в своём законопроекте члены Умеренной коалиционной партии (УКП) открыто критикуют действия социал-демократов. Россия же в очередной раз стала разменной монетой во внутриполитической борьбе другого государства.

«На прошлогодних выборах социал-демократы имели относительно небольшое количество, и их поддерживают две партии, которые раньше входили в альянс, где была умеренная коалиционная партия, они сейчас поддерживают социал-демократов. Поэтому умеренная коалиционная партия считает, что её бросили, они, видимо, нападают на социал-демократов. Это опять же партийная борьба, а поскольку самое выгодное — клевать Россию, то они этим воспользовались», — отметил эксперт.

Поддержать «независимость» Украины и Грузии

Помимо желания продолжать политику антироссийских санкций, в УКП также выразили готовность поддерживать такие страны, как Украина и Грузия, которые страдают от «более крупных авторитарных государств».

«Умеренная коалиционная партия видит в углублении регионального сотрудничества в ближнем зарубежье Швеции мощную платформу, с помощью которой Швеция может создавать альянсы с единомышленниками, а также поддерживать ближние страны, которым нужна защита от навязанного влияния со стороны более крупных авторитарных государств. Это может выражаться среди прочего в поддержке независимости таких стран, как Украина и Грузия», — говорится в законопроекте.

В целом, как напомнил Алексей Волков, Швеция сейчас проводит антироссийскую политику, поэтому власти королевства активно поддерживают и Киев, и Тбилиси, а новые инициативы являются лишь продолжением той же политики. В частности, в ноябре МИД Швеции вместе с внешнеполитическими ведомствами Украины, Эстонии и Литвы выпустил совместное заявление с требованием к России предоставить Украине доступ к Азовскому морю.

По словам Игоря Шатрова, и Грузия, и Украина, о необходимости поддержки которых заявили в шведском парламенте, выполняют задачу «раздражителя» России.

«И у Украины, и у Грузии присутствует определённая задача. Они выполняют задачу, с одной стороны, создания буферной зоны между Западом и Россией, с другой — раздражителя России. Страны эти всячески упражняются в русофобии, они постоянно выдвигают обвинения в адрес России, и за это политический истеблишмент этих государств получает какие-то преференции и похвалу со стороны Запада», — заключил эксперт.

* Частное учреждение в Санкт-Петербурге по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров Северных Стран включено в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента по решению Министерства юстиции РФ от 20.01.2015.