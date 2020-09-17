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Российский эксперт подкинул козырей Польше в скандальном деле о крушении Ту-154: "Не хватило секунд"

17 сентября 2020, 23:55  •  71 • Политика
Российский эксперт встал на сторону Польши в скандальном деле о крушении Ту-154. Таким образом, собеседник Царьграда не согласился и с выводами МАК. Он уверен, что пилотам "не хватило секунд". А официальная сторона исходит из иной позиции.
Польша потребовала ареста российских авиадиспетчеров, работавших в аэропорту Смоленск-Северный в 2010 году. Таким образом, польские представители продолжают линию обвинений России в авиакатастрофе, унесшей жизни руководства страны, в том числе президента Леха Качиньского. Примечательно, что на начальной стадии расследования Польшу устраивал его ход. Российская сторона передала все необходимые материалы, и стороны работали вместе. Но по мере развития русофобской истерии в Польше наращивались и претензии к расследованию.
Российская сторона уже отказалась выдавать авиадиспетчеров, чьи фамилии назвали в Польше. В то же время эксперты даже в России разошлись во мнениях, оценивая и саму авиакатастрофу, и политические манипуляции.
Ранее собеседник Царьграда раскрыл неудобные детали авиакрушения под Смоленском, указав на вину польской стороны. Он настаивал, что польский экипаж "нарушил все мыслимые и немыслимые авиационные законы". В то же время другой наш собеседник - независимый эксперт Юрий Антипов - настаивает на вине диспетчеров.
"Я уже давно говорил, что вина диспетчеров очевидна. Согласно расшифровке чëрных ящиков, на протяжении всего захода польского самолëта на посадку наш диспетчер сообщал самолëту, что он находится на глиссаде. Хотя во весь этот промежуток времени, согласно тому же чëрному ящику, где регистрировалось положение самолëта, он находился всë время выше глиссады. Значит, диспетчер сообщал самолëту неверные данные, вводя в заблуждение пилотов польского самолëта. И только у самой земли, когда пилоты сами уже поняли, что заходят на посадку в нештатном положении, они стали опускать самолëт интенсивно вниз, стремясь попасть в угол глиссады. Но самолëт от такого резкого снижения провалился до глиссады и ушëл ещë ниже к земле, где перед торцом ВПП была впадина. Пилоты пытались поднять самолëт из впадины, но не успели. Не хватило нескольких секунд".
Чьё экспертное мнение верно, с точностью мы сказать не можем. Однако стоит напомнить, что официальное расследование МАК ближе к версии первого источника. Согласно официальному отчёту, самолёт под Смоленском упал в результате ошибочных действий экипажа, а именно:
  • решение о заходе на посадку и неуход на второй круг в метеоусловиях, значительно ниже метеоминимумов аэродрома и системы захода на посадку;
  • снижение ниже минимальной высоты снижения в 100 метров, указанной правилами и руководителем полётов;
  • игнорирование экипажем сигналов системы предупреждения об опасном сближении с поверхностью земли и психологическое давление на экипаж.
Также было установлено нарушение принятых процедур захода на посадку, в частности ошибочная установка стандартного давления на барометрическом высотомере в процессе снижения, что привело к ошибке определения высоты.

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