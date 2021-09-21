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Российский дипломат вызван в МИД Британии по делу Скрипалей

21 сентября 2021, 18:00  •  109 • Политика
Фото: I-Images / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Лондон пытается что-то сказать новое Москве по "соратнику" Петрова и Боширова
Советника-посланника посольства России в Великобритании Ивана Володина вызвали в МИД Соединенного Королевства для обсуждения новых обстоятельств по делу об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает "Лента.ру" во вторник, 21 сентября.
Издание выяснило в британской дипмиссии в Москве, что в министерство вызван Володин, поскольку сам посол РФ Андрей Келин сейчас отсутствует на территории Туманного Альбиона.
Активность МИД Королевства связана с новой информацией по делу об инциденте в Солсбери в 2018 году.
"Советник-посланник посольства Иван Володин выехал в Форин-офис по данному вопросу. Был вызван посол, но поскольку посла нет, то Иван Алексеевич поехал для того, чтобы узнать, что британцы по этому поводу думают", – говорится в комментарии посольства РФ.
Ранее сегодня местные правоохранители официально предъявили обвинения в якобы отравлении Скрипалей неким ядом "Новичок" третьему российскому гражданину – генералу ГРУ Денису Сергееву. При этом, как утверждают английские силовики, россиянин действовал под псевдонимом "Сергей Федотов".
По версии британцев, этот самый Сергеев якобы командовал другими двумя россиянами. Как и его соратникам – гражданам, уже давно превратившимся в интернет-мемы, - Руслану Боширову и Александру Петрову агенту "Федотову" вменяют покушение на убийство, нанесение тяжких телесных повреждений сотруднику полиции Нику Бейли и использование химоружия.
Ждем предъявления обвинений таксисту или машинисту электропоезда по фамилии Иванов или Сидоров. Этих двух явно не хватает для полного состава группы "диверсантов". Британским же властям срочно нужно чем-то отвлечь собственное население, переключив их сознание от вопросов растущих цен на газ и скандала вокруг сделки с США и Австралией по подлодкам AUKUS, а также провальной миссии с партнерами в Афганистане.

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