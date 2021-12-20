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Российский дипломат ответил желающим остановки "Северного потока – 2" полякам

20 декабря 2021, 08:35  •  192 • Политика
Фото: Stefan Sauer / dpa / www.globallookpress.com
Решать судьбу газопровода будет не Варшава
На призыв польского премьера Матеуша Моравецкого остановить "Северный поток – 2" ответил посол РФ в стране Сергей Андреев. Дипломат указал, что не Польше принимать решения о судьбе российского газопровода, отмечает "Общественная служба новостей". В беседе со СМИ Андреев удивился требованиям Моравецкого начать в отношении "Газпрома" антимонопольное расследование. Он подчеркнул, что обвинения несостоятельны.
Напомнил Андреев и о том, что Польша замешана в политизации сотрудничества в газовой сфере между нашей страной и Евросоюзом. Между тем "Газпром" является наиболее выгодным поставщиком газа для поляков, передает РИА ФАН.
Напомним, на днях Моравецкий переговорил с новым немецким канцлером Олафом Шольцем. В беседе он заявил, что не теряет надежды на остановку "Северного потока -2". Тем временем эксперты делают неутешительные прогнозы для Европы на фоне позиции Польши. Борьба Варшавы с запуском российского газопровода может обернуться чрезвычайно высокими ценами на голубое топливо для европейских стран.

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