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Российский депутат рассказал о сроках восстановления «нормандского формата»
16 декабря 2020, 11:00 • 141 • Украина
Киев, 16 декабря. «Нормандский формат» получит свое развитие после того, как пандемия новой коронавирусной инфекции в мире пойдет на спад, заявил депутат Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Российский парламентарий выразил уверенность, что разговор РФ с Францией и Германией о развитии мирного процесса на территории Донбасса обязательно будет продолжен. Он сказал, что принятые ранее решения должны быть реализованы законодательно.
Депутат также отметил важность участия Украины в переговорах «нормандской четверки». По его мнению, Верховная рада должна поставить вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке страны на первый план.
Недавно ФАН опубликовал информацию о многоходовке, которую Киев готовит России в переговорах по Донбассу. Главную роль в ней должен сыграть глава украинской делегации в переговорном процессе Леонид Кравчук. При этом бывший президент Украины недавно заявил, что у «нормандского формата» нет шансов изменить ситуацию в Донбассе в 2021 году, пишет Infox.
Автор: Геннадий Плюшкин
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