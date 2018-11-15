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Российских журналистов уже неделю держат без паспортов в Нигерии - Маргарита Симоньян

15 ноября 2018, 20:24  •  59 • Политика
Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о сотрудниках своей редакции, лишенных загранпаспортов в Нигерии. По ее словам, документы у них изъяли уже неделю назад. Сделано это было миграционной службой страны. Та забрала у журналистов документы под предлогом, что хочет «сделать ксерокопию виз».
После этого, уточняет Симоньян, паспорта корреспондентам также просто не вернули. Она также отметила, что сотрудники RT были в Нигерии для того, чтобы снять фильм об экологии, и изначально все документы у них были в порядке.
«Очень надеемся, что их скоро выпустят», - пишет Симоньян в Twitter.
Напомним, что ранее историю с журналистами в Нигерии прокомментировали в МИД России. Так, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что наши дипломаты держат данную ситуацию на контроле.
Она также уточнила, что инцидент между журналистами RT и нигерийскими властями произошел еще 7 ноября. Если в ближайшее время положение дел не изменится, добавила Захарова, то послу Нигерии в Москве будет отправлена соответствующая нота.
Наших документалистов уже неделю держат в Нигерии без паспортов.

Они снимали фильм об экологии. Все документы у них были в порядке.

Миграционная служба забрала у них паспорта, чтобы «сделать ксерокопии виз», и просто не вернула.
— Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 15 ноября 2018 г.

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