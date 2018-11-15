Российских журналистов уже неделю держат без паспортов в Нигерии - Маргарита Симоньян

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о сотрудниках своей редакции, лишенных загранпаспортов в Нигерии. По ее словам, документы у них изъяли уже неделю назад. Сделано это было миграционной службой страны. Та забрала у журналистов документы под предлогом, что хочет «сделать ксерокопию виз».

После этого, уточняет Симоньян, паспорта корреспондентам также просто не вернули. Она также отметила, что сотрудники RT были в Нигерии для того, чтобы снять фильм об экологии, и изначально все документы у них были в порядке.

«Очень надеемся, что их скоро выпустят», - пишет Симоньян в Twitter.

Напомним, что ранее историю с журналистами в Нигерии прокомментировали в МИД России. Так, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что наши дипломаты держат данную ситуацию на контроле.

Она также уточнила, что инцидент между журналистами RT и нигерийскими властями произошел еще 7 ноября. Если в ближайшее время положение дел не изменится, добавила Захарова, то послу Нигерии в Москве будет отправлена соответствующая нота.