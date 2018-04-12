Российских журналистов обстреляли в Думе

В пригороде Дамаска — Восточной Гуте – вечером 11 апреля боевики обстреляли автобус с российскими журналистами, передает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

По данным ведомства, примерно в 18:20 автобус с российскими журналистами был атакован боевиками с применением стрелкового оружия. Сотрудники СМИ возвращались после подготовки сюжета о ситуации в Восточной Гуте, передает ФАН.

«Корреспондент телеканала НТВ Алексей Ивлев, оператор телеканала «Россия-1» Михаил Виткин и оператор телеканала «Звезда» Владислав Додонов получили легкие ранения ног», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Врачи российского Центра примирения оказали пострадавшим всю необходимую помощь, угрозы их жизни нет. Журналистов эвакуировали в медицинский госпиталь, передает НСН.

«Приехали мы в Думу, повесили флаги. Все ликуют, мирные жители братаются с военными — все хорошо. Потом пришло время уезжать, мы погрузились в автобус. Тут раздаются выстрелы. Очень много выстрелов. Как выяснилось, стреляли в воздух», — рассказал РЕН ТВ военный корреспондент телеканала Валентин Трушнин.

По его словам, боевики сорвали флаг, а местные жители начали кидать в них камнями, началась перестрелка.

«В одного из боевиков попадают камнем. И он веером начинает стрелять. Попадает в наш автобус… Автобус был битком. Хорошо, что мы все легли, когда стрельба началась», — указал Трушнин.

В марте нынешнего года боевики открыли огонь из зенитных установок по пункту пропуска в населенном пункте Мухайям Аль-Вафедин в Сирии.

«Примерно через полчаса после закрытия гуманитарного коридора в Восточной Гуте пункт пропуска Мухайям Аль-Вафедин подвергся обстрелу боевиков. По предварительным данным, стрельба велась из зенитных орудий с дистанционным взрывателем», — рассказывал представитель центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин.

На пункте пропуска ожидали конвоя сотни людей, среди которых находились российские и иностранные журналисты. По словам Золотухина, жертв и пострадавших удалось избежать.

В ноябре прошлого года четверо журналистов российских телеканалов НТВ и «Звезда» получили ранения в Сирии и были доставлены в Москву. Корреспондент НТВ Илья Ушенин, оператор НТВ Тимур Воронов, а также журналисты телеканала «Звезда» Дмитрий Стародубский и Константин Худолеев были ранены во время съемок в сирийском Дейр-эз-Зоре. После посадки на подмосковном аэродроме «Чкаловский» все четверо были госпитализированы.

Наиболее серьезные травмы получил корреспондент Илья Ушенин. У журналиста были осколочные ранения живота, переломы пальцев рук, а также пробито ухо. Оператор НТВ Тимур Воронов также был ранен осколками разорвавшегося снаряда, у него оказалась сломана нога.

В апреле 2017 года под бомбардировку боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) попали сотрудники абхазского информационного агентства ANNA-news.

В результате пострадали военные корреспонденты Игорь Димитриев и Олег Блохин. Боевики использовали для покушения на жизнь журналистов беспилотник. Устройство сбросило на Димитриева и Блохина самодельную мину в тот момент, когда те пытались заскочить в вертолет.

В марте 2016 года начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Сергей Кураленко заявил, что

на территории республики почти за год под артобстрел попали 33 журналиста из разных стран.

В их числе оказались репортеры из России, Болгарии, Греции, Германии, США, Китая и Канады. По словам офицера, «в результате обстрела получили травмы и повреждения четыре журналиста — из КНР, Канады, Болгарии и РФ».

В ноябре 2015 года в районе населенного пункта Дагмашлия неподалеку от границы с Турцией пострадали корреспонденты агентства ТАСС и телеканала RT. Рядом с машиной, в которой ехали сотрудники СМИ, разорвался противотанковый управляемый снаряд ТОУ. В результате журналист-арабист Александр Елистратов получил осколочное ранение руки. Посекло осколками также журналистов телеканала RT Саргона Хадая и Романа Косарева.

Одной из первых российских журналистов, которые пострадали в Сирии, оказалась корреспондент телеканала «Россия-24» Анастасия Попова. Она получила осколочное ранение лица вскоре после начала войны в 2011 году. При этом она продолжила снимать репортаж, несмотря на кровотечение. Вскоре ей оказали помощь в местной больнице. Примечательно, что незадолго до этого в одном из своих материалов Попова рассказала о судьбе западных коллег, попавших под обстрел в Хомсе.