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Российских военных заметили на границе с Донбассом

06 апреля 2020, 20:35  •  66 • Политика
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Местные жители ждут появления россиян с нетерпением
Украинские СМИ не дремлют. Они освещают не только ситуацию с коронавирусом в стране, но и следят за передвижением российских военных по Незалежной. Некоторые журналисты указали, что встретили россиян на границе с Донбассом.
Сотрудники средств массовой информации, для подтверждения своих сведений, ссылаются на очевидцев и данные социальных сетей.
Украинское издание "Диалог.ua” опубликовало материал о массовом скоплении российский военных у границ Донбасса. По версии создателей материала, произошло это из-за перекрытия Ростова-на-Дону, причиной которого стал коронавирус. Однако тут же в материале описана конспирологическая теория на тему того, что военные прибыли в связи с непростыми отношениями между Россией и Украиной.
Пользователи Твиттера радостно отреагировали на принесенные журналистами вести. Автор, пишущий под ником "Шелковая кисточка", даже пообещал встретить прибывших военных:
"Ну наконец-то! Я шесть лет этого ждала! Я за хлебом-солью и цветами", – ликовала юзер.
Напомним, что ранее в милиции ЛНР проинформировали, что украинские войска продолжают обстрел жилых кварталов Донбасса. И это несмотря на ведущуюся здесь борьбу с коронавирусом, уточняет "Царьград".
Ранее "Утро" писало, что в Киеве разгорелся скандал из-за "путинских масок".

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