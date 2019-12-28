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Российских военных вооружат "Удавом": Новейший пистолет начнёт поступать в армию уже в 2020 году

28 декабря 2019, 22:09  •  5 • Политика
Новейший пистолет "Удав" поступит на вооружение российской армии в 2020 году. Оружие отличает малый вес, большая вместимость патронов и высокая пробивная мощь.
В 2020 году российская армия примет на вооружение пистолет "Удав", разработанный ЦНИИТочмаш госкорпорации "Ростех". Такой информацией поделился замминистра обороны России Алексей Криворучко.
По словам замглавы Минобороны, в 2019 году завершились последние испытания новейшего пистолета. Со следующего года его начнут массово закупать для российской армии.
Отличительными особенностями "Удава" являются относительно небольшой вес и большая вместимость магазина. В неснаряжённом виде пистолет весит всего 780 грамм, а с полным снаряжением - чуть меньше килограмма. Магазин "Удава" вмещает в себя 18 пуль, что сопоставимо с лучшими мировыми образцами пистолетов.
Кроме того, для стрельбы новейший пистолет использует патроны калибра 9 на 21 мм. Благодаря этому "Удав" способен пробивать бронепластины толщиной 4 мм на дистанции до 50 метров.
"В текущем году завершены госиспытания пистолета "Удав". В следующем году ожидается принятие его на вооружение и начало серийной закупки", - рассказал замглавы Минобороны в интервью газете "Красная звезда".

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