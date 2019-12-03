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Российских военных могли подорвать с отмашки США: Баранец о мотивах атаки в Сирии

03 декабря 2019, 01:24  •  32 • В мире
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец объяснил, кто может стоять за покушением на русских военных в Сирии. Бронеавтомобиль наехал на самодельное взрывное устройство: пострадали трое. Виктор Баранец считает, что скорее всего, к этому причастны курды, действовавшие с отмашки США.
Полковник Виктор Баранец изложил свою версию событий. По словам военного обозревателя "Комсомольской правды", многое указывает именно на курдов.
"Я хочу задать ленинский вопрос: а кому это выгодно? Выгодно, конечно, прежде всего не смирившимся сирийским курдам вот этого экстремистского крыла. Я не хочу, чтобы вы всех курдов записывали в боевики и террористы. Но там есть очень мощная курдская группировка, которой страшно не нравится ни операция Эрдогана, ни то, что Россия взяла под контроль границу, ни то, что, в общем-то, процесс урегулирования тихонько, со сбоями, но всё-таки выруливает на политический способ урегулирования сирийского кризиса", - заявил Виктор Баранец.
По словам полковника, нельзя исключать и действия "американских специалистов" в Сирии. Сейчас военные из Штатов оказались там в невыгодной ситуации. Но Виктор Баранец всё-таки склоняется к версии о причастности курдов.
"Даже на уровне ООН начинают признавать, что Соединённые Штаты Америки пришли в Сирию без спроса, и, в общем-то, уже начинают даже союзники Соединённых Штатов Америки тыкать в них пальцем. Что, в общем-то, вы пришли без спросу, да мало того, ещё и грабите Сирию, выкачивая из неё нефть. Здесь ещё один аспект есть. Американцы разрешили сирийским курдам, которые участвуют в охране этого нефтяного поля, втихаря выкачивать нефть и продавать её в Турцию. Что самое любопытное в данной ситуации, что взрыв как раз и произошёл на одном из этих контрабандных маршрутов, куда, в общем-то, сирийские курды тайно вывозят наливники с нефтью. Мне кажется, что это тоже ложится в канву вот этой версии, что это дело рук курдских экстремистов, вот так вот мы их можем назвать, если объективно оценивать ситуацию", - считает Баранец.
Самодельное взрывное устройство сработало на пути бронеавтомобиля российской военной полиции в Сирии. Факт инцидента подтвердили в Министерстве обороны России, добавив, что травмы получили трое русских военных. Подчёркивается, что все повреждения лёгкие.

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