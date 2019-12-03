Российских военных могли подорвать с отмашки США: Баранец о мотивах атаки в Сирии

Полковник Виктор Баранец изложил свою версию событий. По словам военного обозревателя "Комсомольской правды", многое указывает именно на курдов.

"Я хочу задать ленинский вопрос: а кому это выгодно? Выгодно, конечно, прежде всего не смирившимся сирийским курдам вот этого экстремистского крыла. Я не хочу, чтобы вы всех курдов записывали в боевики и террористы. Но там есть очень мощная курдская группировка, которой страшно не нравится ни операция Эрдогана, ни то, что Россия взяла под контроль границу, ни то, что, в общем-то, процесс урегулирования тихонько, со сбоями, но всё-таки выруливает на политический способ урегулирования сирийского кризиса", - заявил Виктор Баранец.

По словам полковника, нельзя исключать и действия "американских специалистов" в Сирии. Сейчас военные из Штатов оказались там в невыгодной ситуации. Но Виктор Баранец всё-таки склоняется к версии о причастности курдов.

"Даже на уровне ООН начинают признавать, что Соединённые Штаты Америки пришли в Сирию без спроса, и, в общем-то, уже начинают даже союзники Соединённых Штатов Америки тыкать в них пальцем. Что, в общем-то, вы пришли без спросу, да мало того, ещё и грабите Сирию, выкачивая из неё нефть. Здесь ещё один аспект есть. Американцы разрешили сирийским курдам, которые участвуют в охране этого нефтяного поля, втихаря выкачивать нефть и продавать её в Турцию. Что самое любопытное в данной ситуации, что взрыв как раз и произошёл на одном из этих контрабандных маршрутов, куда, в общем-то, сирийские курды тайно вывозят наливники с нефтью. Мне кажется, что это тоже ложится в канву вот этой версии, что это дело рук курдских экстремистов, вот так вот мы их можем назвать, если объективно оценивать ситуацию", - считает Баранец.

Самодельное взрывное устройство сработало на пути бронеавтомобиля российской военной полиции в Сирии. Факт инцидента подтвердили в Министерстве обороны России, добавив, что травмы получили трое русских военных. Подчёркивается, что все повреждения лёгкие.