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Российских велогонщиков заперли на карантин в ОАЭ: У двоих подтвердился коронавирус

05 марта 2020, 04:35  •  88 • В мире
Российских велогонщиков команды "Газпром-Русвело" поместили под карантин в ОАЭ. У двоих членов команды подтвердился диагноз "коронавирус".
По словам пресс-атташе посольства России в Абу-Даби Максима Слесарева, двое членов команды госпитализированы, остальные помещены под карантин в одну из гостиниц.
Им придется пройти несколько повторных тестов. Власти ОАЭ ещё не уведомили российскую сторону о сроках проведения анализов и о том, как долго спортсменам придется оставаться взаперти.
"Мы ждём соответствующую официальную информацию от уполномоченных представителей", - цитирует дипломата ТАСС.
Слесарев добавил, что посольство внимательно следит за ситуацией.
3 марта стало известно, что у двух велогонщиков из России и двух из Италии выявили коронавирус в ОАЭ.
Все они госпитализированы.
Ранее китайские ученые сообщили о мутации коронавируса. По их словам, он может быстрее распространяться.

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