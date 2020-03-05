Российских велогонщиков заперли на карантин в ОАЭ: У двоих подтвердился коронавирус

По словам пресс-атташе посольства России в Абу-Даби Максима Слесарева, двое членов команды госпитализированы, остальные помещены под карантин в одну из гостиниц.

Им придется пройти несколько повторных тестов. Власти ОАЭ ещё не уведомили российскую сторону о сроках проведения анализов и о том, как долго спортсменам придется оставаться взаперти.

"Мы ждём соответствующую официальную информацию от уполномоченных представителей", - цитирует дипломата ТАСС.

Слесарев добавил, что посольство внимательно следит за ситуацией.

3 марта стало известно, что у двух велогонщиков из России и двух из Италии выявили коронавирус в ОАЭ.

Все они госпитализированы.

Ранее китайские ученые сообщили о мутации коронавируса. По их словам, он может быстрее распространяться.