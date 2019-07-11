Российских туристов во время шторма в Греции убило деревом - СМИ

Разыгравшийся шторм в Греции унес жизни пятерых человек. Об этом сообщает агентство France Press. По данным агентства, источник в полиции утверждает, что среди жертв стихии есть российские граждане.

Отмечается, что трагедия произошла на севере полуострова Халкидики. Сломавшееся от сильного ветра дерево рухнуло прямо на людей. Среди погибших также есть два туриста из Чехии и один гражданин Румынии. Агентство сообщает еще о 20 пострадавших. Сейчас их экстренно госпитализировали.