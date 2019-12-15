Российских туристов предупредили о смертельной эпидемии: На Фиджи бушует вирус кори

Российских туристов предупредили о вспышке эпидемии на Фиджи. От болезни скончался уже 21 человек. Информацию распространил ситуационно-кризисный центр Министерства иностранных дел России.

Сообщается, что болезнь бушует на юге острова Вити-Леву. Эпидемия охватила уже порядка 5000 человек. Для борьбы с болезнью проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия.

"Фиджи. Эпидемия кори на юге острова Вити-Леву; 5 тысяч заболевших, 21 погибший", - гласит сообщение МИД.

Стоит отметить, что власти Фиджи объявили о начале эпидемии ещё 7 ноября. В срочном порядке от кори было привито 200 тысяч человек. Тем не менее пока со вспышкой справиться не удаётся.