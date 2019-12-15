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Российских туристов предупредили о смертельной эпидемии: На Фиджи бушует вирус кори

15 декабря 2019, 15:39  •  18 • Политика
В МИД России предупредили российских туристов об эпидемии кори на острове Фиджи. Болезнь уже забрала жизни 21 человека, всего вирусом охвачено 5000 человек.
Российских туристов предупредили о вспышке эпидемии на Фиджи. От болезни скончался уже 21 человек. Информацию распространил ситуационно-кризисный центр Министерства иностранных дел России.
Сообщается, что болезнь бушует на юге острова Вити-Леву. Эпидемия охватила уже порядка 5000 человек. Для борьбы с болезнью проводятся санитарно-эпидемиологические мероприятия.
"Фиджи. Эпидемия кори на юге острова Вити-Леву; 5 тысяч заболевших, 21 погибший", - гласит сообщение МИД.
Стоит отметить, что власти Фиджи объявили о начале эпидемии ещё 7 ноября. В срочном порядке от кори было привито 200 тысяч человек. Тем не менее пока со вспышкой справиться не удаётся.

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