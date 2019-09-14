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Российских школьников познакомят с песнями группы Nirvana и фильмами Спилберга
14 сентября 2019, 01:09 • 72 • Политика
В культурный норматив школьника включили песни Beatles и Nirvana, а также фильмы Стивена Спилберга, говорится на сайте Министерства культуры России.
Российских школьников познакомят с песнями групп The Beatles, Queen и Nirvana, а также фильмами Андрея Тарковского и Стивена Спилберга. Всё это было включено в "культурный норматив школьника", сообщается на сайте Министерства культуры России.
Речь идет о пилотном проекте министерства просвещения и министерства культуры России, который будет реализован в восьми регионах страны. С 1 сентября он стартовал на территории Татарстана, Коми, Ставропольского края, а также Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областей.
Суть проекта "Культурный норматив школьника" заключается в проведении комплекса мероприятий по ознакомлению с произведениями искусства различных направлений, в которые входят - музыка, литература, архитектура, кинематограф, театр и изобразительное искусство.
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