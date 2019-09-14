Российских школьников познакомят с песнями группы Nirvana и фильмами Спилберга

Российских школьников познакомят с песнями групп The Beatles, Queen и Nirvana, а также фильмами Андрея Тарковского и Стивена Спилберга. Всё это было включено в "культурный норматив школьника", сообщается на сайте Министерства культуры России.

Речь идет о пилотном проекте министерства просвещения и министерства культуры России, который будет реализован в восьми регионах страны. С 1 сентября он стартовал на территории Татарстана, Коми, Ставропольского края, а также Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областей.

Суть проекта "Культурный норматив школьника" заключается в проведении комплекса мероприятий по ознакомлению с произведениями искусства различных направлений, в которые входят - музыка, литература, архитектура, кинематограф, театр и изобразительное искусство.