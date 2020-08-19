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Российских "богатырей" приняли за украинских "бандеровцев": Раскрылись детали провокации в Минске

19 августа 2020, 07:35  •  91 • Политика
Белорусский спецназ принял российских "богатырей" за украинских боевиков, поэтому задержание в Минске было таким жёстким, рассказал источник в силовых структурах Белоруссии.
Белорусский спецназ, задержавший 33 гражданина России в Минске, думал, что едет брать украинских боевиков-радикалов. Об этом рассказал военкор Семён Пегов со ссылкой на источник в силовых структурах Белоруссии.
Речь идёт о задержании накануне выборов в Белоруссии группы российских граждан, ждавших в санатории "Белорусочка" рейса в Турцию, где должно было состояться подписание контракта на охрану нефтеналивного завода в Ливии. Их обвинили в том, что они якобы готовили беспорядки в столице Белоруссии.
Нам сообщили, что "альфачи" задержали отряд бандеровцев и сейчас их передадут под нашу охрану. Естественно, мы [обалдели]. Укропы-боевики - на нашей земле? Поэтому принимали жёстко, - цитирует Пегов слова бойца спецназа МВД "Алмаз".
О том, что произошло на самом деле, бойцы узнали уже после, из СМИ. Все были сильно удивлены и деморализованы. Никто не понимал, что происходит.
Вывод напрашивается только один - провокация была спланированной, в том числе и силами внутри РБ. Иначе зачем такая подстраховка? Может быть, потому что не каждый белорусский спецназовец морально готов ломать русского солдата? - задаётся вопросами военкор.
Напомним также, что один из задержанных под Минском граждан России рассказал, что белорусские силовики, когда разобрались, что к чему, обращались с ними хорошо, даже с уважением. Более того, сын Лукашенко лично извинился перед "богатырями" за задержание, пишет Nation News.

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