Российских дипломатов не пустили в ООН: Зачем США это сделали

Автор:

Латышев Сергей

Москва получила от Вашингтона очередной удар ниже пояса. Причём в чисто хамской манере, призванной продемонстрировать, что США считают Россию даже не столько «империей зла», сколько не имеющим права претендовать на элементарное уважение государством-парией вроде Ирана или Венесуэлы. Как стало сегодня известно, сразу десять членов российской делегации, включая председателя комитета Совфеда по международным делам Константина Косачёва, а также семь сотрудников МИД, не состоящих ни в каких проскрипционных списках, не получили визы для участия в работе ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, которая начинается сегодня, а завершится 30 сентября.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее «возмутительным примером неуважения» со стороны Вашингтона к членам ООН, а также примером «невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя Всемирную организацию». Россию отдельно она почему-то не выделила.

Захарова опровергла, что эта проблема, как утверждает американская сторона, носит технический характер, поскольку все необходимые документы были сданы в посольство США в срок. Об откровенном издевательстве свидетельствует отмеченный Захаровой факт, что «документы, которые сдавали для оформления раньше, были возвращены с формулировкой "рано сдали"».

Однако вывод, который сделала из американского хамства официальный представитель МИД России, неправильный: «Что-то у ребят сломалось капитально».

В самом общем смысле, возможно, это и верно, но применительно к России, конечно, у Вашингтона ничего не сломалось. Наоборот, речь идёт об американской заявке на то, чтобы что-то сломалось у нас.

Шок в Москве

И этот эффект уже чувствуется. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков давно не был так взволнован, как когда комментировал это событие, повторяя одно и то же по нескольку раз.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Ситуация тревожная и, конечно, неприемлемая». Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress

«Ситуация тревожная и, конечно, неприемлемая. Подобные действия неприемлемы. Вашингтон нарушает свои международные обязательства. Это прямое нарушение международных обязательств Вашингтона, ибо речь не идёт о двустороннем визите. Речь идёт о визите российской делегации на Генассамблею ООН», – заявил Песков.

Находясь под впечатлением от американского демарша, пресс-секретарь Путина отметил, что «фактически единственное, что вправе сделать Америка, – это ограничить, например, пребывание члена российской делегации одним городом Нью-Йорком», однако «каких-то иных рестрикций Соединённые Штаты вводить не вправе для тех, кто отправляется на Генассамблею».

Песков констатировал, что «сейчас эти правила были нарушены» и это требует «достаточно жёсткой реакции со стороны Москвы», и не менее жёсткой – со стороны ООН, так как эта ситуация непосредственно касается Всемирной организации и её штаб-квартиры.

В ответ на конкретный вопрос, чем Москва собирается ответить Вашингтону, Песков отделался общими фразами: «наши дипломаты сейчас работают», «американский посол приглашён в МИД», «в Вашингтоне наше посольство принимает меры», «работа по дипломатической линии ведётся».

Пресс-секретарь Путина блестяще описал, как видим, лихорадочную дипломатическую суету, которую вызвал американский демарш. Непонятно только, почему реакция России должна быть «достаточно жёсткой», а не максимально жёсткой?

Ведь если кто-то переживает, что в таком случае американцы больно прижмут хвосты кое-кому из находящихся в пределах их досягаемости представителей российской финансовой элиты, то они это сделают ещё быстрее и жёстче, если увидят, что Москва боится реагировать на данное унижение жёстко. Значит, согласно американской логике, на русских можно ещё поднажать.

По словам одного из «пострадавших», председателя комитета Совфеда по международным делам Константина Косачёва, перед отлётом в Нью-Йорк глава МИД России Сергей Лавров заверил его, что «намерен включить эту тему в своё основное выступление с трибуны Генассамблеи ООН».

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв надеется, что некоторым из тех, кому американцы отказали в визе, она с задержкой, возможно, всё-таки будет предоставлена. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress

Действительно, пусть весь мир узнает, как США относятся к России. Ведь то, что американцы постоянно попирают международное право и не выполняют взятые на себя обязательства, все уже и так давно знают, а на нынешнюю сессию ГА ООН они дали визы даже президенту и главе МИД Ирана.

Удар пропущен?

О том, что американцы уже добиваются своих целей, можно судить по заявлению вышеупомянутого уважаемого сенатора: «Я не исключаю, что в зависимости от хода дискуссии на Генассамблее тем или иным членам российской делегации всё-таки будет предоставлена возможность приехать на Генассамблею и поучаствовать в дискуссии, но я думаю, что это вряд ли произойдёт в ближайшие дни, на этой неделе».

А действительно, вдруг участники встречи в Нью-Йорке чем-то сильно впечатлят американцев, и они передумают, сжалятся над парой-тройкой членов российской делегации. И те, получив наконец в свои паспорта вожделенные американские визы, смогут победителями, с гордо поднятой головой ступить на американскую «землю обетованную» и толкнуть спич на сессии ГА ООН в последних рядах.

Делаются в Москве, конечно, и более жёсткие заявления. Так, например, курирующий международную проблематику вице-спикер Госдумы Пётр Толстой потребовал, чтобы ответные действия России были «максимально жёсткими». Но и он, называя по инерции американцев партнёрами, делает вид, что проблема с визами возникла из-за некомпетентности сотрудников консульской службы посольства США в Москве. Им, дескать, нужно напомнить, что «речь идёт не о визите в США, а о поездке на сессию Генеральной ассамблеи», поскольку это «совершенно разные мероприятия».

«Если они в этом не разобрались, то, мне кажется, нужно сменить часть сотрудников посольства США в России на тех, кто в этом разбирается. И это вопрос аккредитации», – сказал Толстой.

Но что-то подсказывает нам, что американские дипломаты на самом деле прекрасно разбираются в этих нюансах и это вопрос не их компетентности, а служебной дисциплины.

Но Толстой хотя бы затронул другой принципиальный вопрос и намекнул, какой может быть на него честный ответ: «Если такое отношение к ООН, к российской делегации на Генассамблее, то тогда к чему мы постоянно апеллируем в нашей внешней политике к принципам ООН, если ни сама эта организация, ни её принципы не уважаются на уровне клерков американского посольства в Москве?»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, если ему придётся выбирать между Россией и США, выберет… вы сами догадываетесь кого. Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

И правда, Москва постоянно апеллирует к ООН, видит её в центре международных отношений, в срок платит немалые членские взносы. Однако вызывает очень большое сомнение, что эта организация сделает выволочку американцам за инцидент в Москве и её генеральный секретарь Антониу Гутерриш извинится за это перед Россией.

Подводим итоги

Между тем всяческие гадания (дадут – не дадут) тут вряд ли уместны. Даже если, поиздевавшись, американцы проставят в паспортах некоторых членов российской делегации свои визы. Потому что ситуация – яснее ясного. Заседание ГА ООН – это всего лишь повод.

Единственная цель американского хамского выпада – деморализовать, смутить, заставить суетиться представителей российской элиты, припугнуть её. «Эй вы, смотрите, прекращайте испытывать наше терпение, выкидывайте поскорее белый флаг. Иначе мы лишим вас той жизни, к которой вы так привыкли, и сделаем жизнь вашего народа такой тяжёлой, что он обратится против вас. Это мы решаем, кто там у вас элита, и кто не будет нас слушаться и плясать под нашу дудку –пеняйте на себя». Вот такое послание отправлено Вашингтоном Москве. И достойного ответа на него мы пока не видим. А ведь давно пора бы уже и определиться.