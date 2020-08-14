Российских депутатов проверят на факт наличия у них двойного гражданства, а если найдут – накажут

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин поручил запросить в МИД, МВД, ФСБ и СВР сведения о возможном наличии второго гражданства у депутатов.

Госдума РФ направила просьбу о проведении проверки среди депутатов на факт наличия у них двойного гражданства. «Наша версия» поднимала эту тему буквально в прошлом номере. В материале «Не наши люди» (№30 от 10.08.2020) мы писали о том, что установить сам факт наличия паспорта другого государства не составит большого труда. Теперь на фоне пристального внимания со стороны прессы этим вопросом будут заниматься правоохранители.

Шумиха вокруг возможности иметь двойное гражданство и при этом быть депутатом вновь поднялась после того, как президент Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, поставив ребром вопрос о национализации элиты, строго очертив допустимые рамки. «Лица, занимающие должности, критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны… не могут иметь иностранное гражданство или вид на жительство», – сказано в заявлении Путина. После этого, то там, то тут стали появляться сообщения о наличии у конкретного парламентария паспорта другого государства, помимо российского. В Сети публиковались сообщения о десятках депутатах, имеющих двойное гражданство. А сами парламентарии стали активно «переводить стрелки» друг на друга: то ли отшучиваясь, то ли пытаясь отвести от себя подозрения. Вот и решили, что проверять нужно не выборочно, а всех сразу.

В результате в президентскую администрацию отправили соответствующий запрос с приложенной к нему публикацией «Аргументов недели» от 4 мая 2019 года, где были перечислены 14 предполагаемых обладателей двойного гражданства.

Отправителем запроса стал депутат от КПРФ Денис Парфёнов. В ответ на это Сергей Неверов, возглавляющий думскую фракцию «Единая Россия» направил Парфёнову обращение, где указал на требование предоставить доказательства, если таковые у него имеются, подтверждающие факт наличия у указанных им депутатов иностранного гражданства, а также уточнил, что «оставляет за собой право в случае их отсутствия обратиться в суд».

Примерно в это же время Вячеслав Володин объявляет, что поручил «специальному органу» проверить 14 законодателей на двойное гражданство. Эта история закончилась почти и не начавшись. Предполагалось, что «специальный орган» – это ЦИК РФ, куда, по идее, подаются соответствующие декларации депутатами. Однако, всё пошло не по плану и Элла Памфилова ни в какую не стала соглашаться на проверку паспортов депутатов, аргументируя это тем, что «на момент вступления в должность ни у кого двойного гражданства не было», а что у них могло измениться за 4 года – «это не в нашей компетенции».

Что дальше?

Как заявлял сам Володин, в ответе ЦИК чётко сказано, что данными о наличии иностранного гражданства у депутатов на момент их избрания комиссия не располагает. В связи с этим он посчитал необходимым продолжить проверку: если информация о наличии второго гражданства подтвердится, в отношении данных депутатов будет решено принять «соответствующие законодательные меры».

Теперь Вячеслав Володин решил пойти по иному пути и поручил комитету Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции запросить в МИД, МВД, ФСБ и СВР данные о возможном наличии у членов нижней палаты российского парламента иностранного гражданства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Отметим, согласно ранее внесённым в Конституцию РФ поправкам, парламентариям и чиновникам запрещается иметь гражданство другого государства. Ранее сообщалось, что членами Госдумы, предположительно имеющими двойное гражданство являются Ирина Роднина, обладающая титулом трёхкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию, Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, Александр Жуков, экс-президент Олимпийского комитета РФ, а также Отари Аршба, возглавляющий комиссию Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов.