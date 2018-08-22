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Российских депутатов пригласили в Вашингтон после осенних каникул

22 августа 2018, 19:09  •  71 • Политика
Российская делегация может приехать в Вашингтон с ответным визитом этой осенью.
Российские депутаты могут приехать в США с ответным визитом этой осенью. Об этом рассказал источник в американской дипмиссии.
Информацию о планирующемся визите подтвердили в нижней палате парламента. Отмечается, что делегацию российских представителей возглавит вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.
На данный момент Госдума совместно с посольством США прорабатывает вопрос о возможном ответном визите депутатов РФ в Соединенные Штаты.
При этом отмечается, что поездка пройдет, по всей видимости, после выборов в США, которые запланированы на ноябрь. Как пишут СМИ, дата визита определяется в том числе и из-за обвинений во «вмешательстве» РФ в американские выборы.
При этом, как отметил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, обсуждение будущего визита констатирует, что «межпарламентские отношения между Россией и США медленно, но верно размораживаются».

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