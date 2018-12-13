|
Российских биатлонистов обвинили в допинговых нарушениях двухлетней давности
13 декабря 2018, 08:09 • 36 • Политика
Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что некоторое время назад группе российских биатлонистов предъявили обвинения в допинговых нарушениях в Австрии. При этом речь идет о преступлениях якобы совершенных еще на Чемпионате мира по биатлону 2017 года. "Интересно , почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения?" — пишет Губерниев в Instagram.
Вместе с самими спортсменами аналогичные подозрения были выдвинуты в адрес ряда тренеров, врачей и массажистов российской национальной сборной. Что примечательно, в Австрии нарушение антидопинговых правил считается уголовным преступлением.
Губерниев опубликовал полный список обвиненных австрийскими правоохранителями лиц. Всего в нем 10 пар имен и фамилий.
Среди самих биатлонистов нарушителями антидопингового законодательства были названы Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Ирина Старых и Алексей Волков. В тех же преступлениях были обвинены врачи Евгений Шутов и Артем Крынцилов, а также массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов.
Первое имя в списке занимает имя главного тренера сборной — Александра Касперовича.
Подпишитесь на нас
36
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
12 декабря 2018, 12:39
|
08 декабря 2018, 01:25
|
12 декабря 2018, 02:54
|
10 декабря 2018, 21:39
|
09 декабря 2018, 03:24
|
10 декабря 2018, 05:24
|
08 декабря 2018, 04:39