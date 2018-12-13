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Российских биатлонистов обвинили в допинговых нарушениях двухлетней давности

13 декабря 2018, 08:09  •  36 • Политика
Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что некоторое время назад группе российских биатлонистов предъявили обвинения в допинговых нарушениях в Австрии. При этом речь идет о преступлениях якобы совершенных еще на Чемпионате мира по биатлону 2017 года. "Интересно , почему именно сейчас и спустя почти два года предъявлены эти обвинения?" — пишет Губерниев в Instagram.
Вместе с самими спортсменами аналогичные подозрения были выдвинуты в адрес ряда тренеров, врачей и массажистов российской национальной сборной. Что примечательно, в Австрии нарушение антидопинговых правил считается уголовным преступлением.
Губерниев опубликовал полный список обвиненных австрийскими правоохранителями лиц. Всего в нем 10 пар имен и фамилий.
Среди самих биатлонистов нарушителями антидопингового законодательства были названы Евгений Гараничев, Александр Логинов, Антон Шипулин, Ирина Старых и Алексей Волков. В тех же преступлениях были обвинены врачи Евгений Шутов и Артем Крынцилов, а также массажисты Александр Селявкин и Дмитрий Топычканов.
Первое имя в списке занимает имя главного тренера сборной — Александра Касперовича.
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Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

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