Российские ЗРК в Сирии американцы восприняли как собственную угрозу

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В Центральном командовании ВС США заявили, что увеличение числа ЗРК России угрожает способности США доминировать в воздушном пространстве региона.

Американской авиации угрожают российские ЗРК в Сирии. Об этом заявил глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел.

Во время своего выступления в Сенате Конгресса США по делам Вооруженных сил он отметил, что в сложившихся обстоятельствах это угрожает способности США доминировать в воздушном пространстве региона.

Он подчеркнул, что российские военные фактически сделало Москву постоянным игроком в Сирии.

"Кремль использует конфликт в Сирии для испытаний и применения нового оружия и тактики", - заявил Вотел.

Американский военный также отметил, что все это угрожает американским позициям в Сирии.

Ранее в Генштабе России заявили о готовности применить ответные меры в случае нанесения ракетно-бомбовых ударов по Дамаску.