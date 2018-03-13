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Российские ЗРК в Сирии американцы восприняли как собственную угрозу
13 марта 2018, 19:39 • 194 • В мире
В Центральном командовании ВС США заявили, что увеличение числа ЗРК России угрожает способности США доминировать в воздушном пространстве региона.
Американской авиации угрожают российские ЗРК в Сирии. Об этом заявил глава Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) генерал Джозеф Вотел.
Во время своего выступления в Сенате Конгресса США по делам Вооруженных сил он отметил, что в сложившихся обстоятельствах это угрожает способности США доминировать в воздушном пространстве региона.
Он подчеркнул, что российские военные фактически сделало Москву постоянным игроком в Сирии.
"Кремль использует конфликт в Сирии для испытаний и применения нового оружия и тактики", - заявил Вотел.
Американский военный также отметил, что все это угрожает американским позициям в Сирии.
Ранее в Генштабе России заявили о готовности применить ответные меры в случае нанесения ракетно-бомбовых ударов по Дамаску.
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