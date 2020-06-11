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Российские ядерные бомбардировщики перехвачены - Fox News

11 июня 2020, 17:00  •  151 • Политика
Российские ядерные бомбардировщики были перехвачены и сопровождены истребителями США во время полёта над нейтральными водами. Именно так происходящее видят Fox News, но даже их читатели начинают что-то подозревать...
Накануне Министерство обороны России сообщило, что четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана. Полёт длился 11 часов, и на ряде отрезков пути наши бомбардировщики сопровождали истребители НАТО.
У Fox News своя версия событий. В своей заметке авторы настаивают, что российские ядерные бомбардировщики были перехвачены истребителями США. Интересно, что автор писал заметку со ссылкой на Объединённое командование аэрокосмической отрасли Северной Америки.
Перехват, по версии команадования, произошёл над Аляской. Читатели Fox News с иронией отреагировали на сказанное авторами заметки:
"Вы так часто их перехватываете, что они уже выучили наизусть все ваши манёвры и время прибытия".
"Пилоты просто хотели помахать друг другу".
"Может, откроете книжку по географии? Они находились в МЕЖДУНАРОДНОМ воздушном пространстве".
"Fox News просто публикует эти материалы о "русских бомбардировщиках" каждые месяц-два, чтобы напугать либералов".
"Сбоку на бомбардировщике можно увидеть надпись: "Авиалинии Трампа"".
Больше комментариев доступно на сайте издания.

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