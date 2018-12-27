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Российские ВВС перехватили воздушный разведчик США над Черным морем

27 декабря 2018, 20:09  •  247 • В мире
Военно-воздушные силы РФ перехватили самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США, зафиксированный у побережья Крыма. Об этом свидетельствуют данные сервиса Aircraft Spots.
Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V ВВС США был перехвачен российскими ВВС над Черным морем возле Крыма.
Как свидетельствуют данные сервиса Aircraft Spots, воздушный разведчик утром начал патрулирование вблизи полуострова Крым. По данным авиационных сервисов, на сопровождение американского разведчика с аэродрома "Бельбек" поднимался российский истребитель Су-27. По другим данным, на "перехват" самолета ВВС США вылетал Су-30.
Сообщается, что американский разведывательный самолет, по данным PlaneRadar, в 7:50 мск он взлетел с авиабазы Суда Бей на Крите. Уже к девяти утра он начал разведполет над Черным морем недалеко от полуострова Крым.
#USAF RC-135V 64-14841 HARK51 currently on task over the #BlackSea near #Crimea. Wouldn't be surprised if he gets intercepted. pic.twitter.com/Wmmj6zkPOq
— Aircraft Spots (@AircraftSpots) 27 декабря 2018 г.
Ранее сообщалось что американские разведывательные самолеты стали регулярно совершать многочасовые полеты вблизи российского побережья на Черном море. Ситуация усугубилась после провокации украинских ВМС в Керченском проливе.

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