Российские войска уже в Киеве. Готовится арест Зеленского?

Операция российского миротворческого контингента продолжается. После ряда ударов по военным объектам армия РФ приступила к блокаде украинских аэродромов. Российские военные вывели из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе 18 радиолокационных станций зенитно-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук-М1». Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков. При этом в нескольких местах под Киевом был высажен российский десант.В данный момент CNN в прямом эфире передает, что российские войска заняли военный аэродром Гостомель под Киевом, за овладение которым сегодня днем велись бои с применением ударных вертолетов. Занятый аэродром способен обеспечить прием транспортной авиации, что открывает российским миротворцам прямой путь на Киев.К сожалению, многих киевлян настолько запугала украинская пропаганда, что, снимая на видео пролёт российских вертолётов, женщины орут и плачут. Почему? Потому что при полёте вертолёты стреляют сигнальными ракетами, ведь тепловой след от таких ракет отвлекает ракету, выпущенную из ПЗРК – переносного зенитно-ракетного комплекса. А на видео слышно, как женщина оператор орёт от страха, думая, что это бомбят местных жителей.Однако жертвы среди мирных жителей не подтверждаются, а вот один российский вертолёт был подбит и совершил вынужденную посадку. В целом российская авиация господствует в небе над Киевом, что означает только одно – украинские ПВО или разгромлены, или неспособны оказать сопротивление.Российский либеральный политик Станислав Белковский высказал мнение, что готовится арест президента Украины Владимира Зеленского.