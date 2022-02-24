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Российские войска уже в Киеве. Готовится арест Зеленского?

24 февраля 2022, 20:50  •  153 • Украина

Операция российского миротворческого контингента продолжается. После ряда ударов по военным объектам армия РФ приступила к блокаде украинских аэродромов. Российские военные вывели из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины, в том числе 18 радиолокационных станций зенитно-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук-М1». Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков. При этом в нескольких местах под Киевом был высажен российский десант.

В данный момент CNN в прямом эфире передает, что российские войска заняли военный аэродром Гостомель под Киевом, за овладение которым сегодня днем велись бои с применением ударных вертолетов. Занятый аэродром способен обеспечить прием транспортной авиации, что открывает российским миротворцам прямой путь на Киев.

К сожалению, многих киевлян настолько запугала украинская пропаганда, что, снимая на видео пролёт российских вертолётов, женщины орут и плачут. Почему? Потому что при полёте вертолёты стреляют сигнальными ракетами, ведь тепловой след от таких ракет отвлекает ракету, выпущенную из ПЗРК – переносного зенитно-ракетного комплекса. А на видео слышно, как женщина оператор орёт от страха, думая, что это бомбят местных жителей.

Однако жертвы среди мирных жителей не подтверждаются, а вот один российский вертолёт был подбит и совершил вынужденную посадку. В целом российская авиация господствует в небе над Киевом, что означает только одно – украинские ПВО или разгромлены, или неспособны оказать сопротивление.


Российский либеральный политик Станислав Белковский высказал мнение, что готовится арест президента Украины Владимира Зеленского.

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