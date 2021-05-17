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Российские войска у границ с Украиной угрожают всей Европе - Блинкен

17 мая 2021, 18:40  •  62 • Политика
Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Также Вашингтон пугает Старый Свет трубой "Северного потока-2"
Россия представляет угрозу для Европы из-за недавнего наращивания военной силы у границы с Украиной. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен в ходе сегодняшней совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом.
"Мы также разделяем озабоченность по поводу угрозы, которую Россия представляет для Европы в свете недавнего наращивания военной мощи на границе с Украиной", – цитирует "Укринформ" американца.
Кроме того, Вашингтон считает, что Москва несет угрозу европейской энергетической безопасности из-за строительства газопровода "Северный поток – 2".
Напомним, в апреле на Западе и в Незалежной началась форменная истерика после того, как глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил о масштабной проверке боеготовности армии, и в войсках стартовали учения по передислокации военнослужащих и техники на юге, а также восточных и западных рубежах Отечества.
Министр обороны 22 апреля сообщил, что все цели в ходе внеплановых маневров были достигнуты и части до 1 мая должны вернуться на места дислокации. Однако на Украине и некоторые страны Старого Света не поверили в эти заявления, утверждая, что техника не была перебазирована обратно.

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