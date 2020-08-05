Российские войска получили 5 новых кораблей, подлодку и 16 самолетов

Коронавирус не cмог подорвать здоровье российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Только за первое полугодие текущего года предприятия ВПК выполнило государственный оборонный заказ (ГОЗ) и войска получили свыше 1100 основных образцов вооружения. Об этом заявил в среду на министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, открывая единый день приемки военной продукции.

По словам министра, среди 1100 новых образцов вооружения 16 самолетов различного класса и целевого предназначения, 53 вертолета, включая 18 машин Ми-8МТВ-5-1, 80 беспилотных летательных аппаратов, 5 боевых кораблей, в том числе атомная подводная лодка "Князь Владимир", фрегат "Адмирал флота Касатонов" и большой десантный корабль "Оленегорский горняк".

- В плановом порядке в Вооруженные Силы поступает инженерная и автомобильная техника, средства связи, авиационное вооружение и боеприпасы. Эти новейшие образцы продукции военного назначения будут широко представлены в августе на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ – 2020", который пройдет одновременно с Армейскими международными играми, - анонсировал ежегодную выставку Шойгу.

Отметим, что военное руководство не только вводит новую боевую технику, но и беспокоится о том, в каких условиях военнослужащие несут боевую вахту.

Так, только в текущем году в интересах Сил ядерного сдерживания уже введены в эксплуатацию 519 зданий и сооружений. Об этом сообщила руководитель департамента строительства Минобороны РФ Марина Балакирева.

Кроме этого, по словам руководителя департамента, введены в эксплуатацию 105 из запланированных к вводу 154 зданий и сооружений противовоздушной и противоракетной обороны.