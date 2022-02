Российские войска на 70% сформировали готовность к «вторжению» – нагнетают иностранные СМИ

The Washington Post, Reuters и The New York Times сообщают что Россия стягивает силы к границе с Украиной и увеличила численность войск до 83 батальонных групп. Количество потенциальных жертв конфликта, по их данным, может достичь 85 тысяч человек.

В США считают, что Москва подготовила к предполагаемому вторжению на Украину порядка 70% сил, необходимых для этой кампании. Об этом сообщил целый ряд крупных американских СМИ – Reuters, The Washington Post, Reuters и The New York Times – со ссылкой на неназванные источники в кругах, близких к властям и разведке США. В публикациях отмечается, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной уже 83 батальонных группы, которых две недели назад было 60. В каждой из них насчитывается около 750 военнослужащих. Еще 14 групп якобы находятся в пути.

Согласно утверждению WP, президент России Владимир Путин принял решение об увеличении российских войск у границ с Украиной после того, как 4 февраля провел личную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. По данным газеты, у лидеров России и Китая имеется множество претензий к сложившемуся «международному порядку» во главе с США. При этом в Пекине будто бы весьма обеспокоены нестабильной ситуацией на Украине, так как это может поставить китайскую сторону «в неловкое положение».

Издания также привели оценку примерного числа жертв военного конфликта, который, как говорится в материалах, вот-вот разразится. В случае, если Россия начнет полномасштабное вторжение на Украину, в результате погибнут 5-25 тысяч украинских военных, 3-10 тысяч российских военнослужащих и 25-50 тысяч мирных жителей. Также военные действия неизбежно приведут к бегству населения из зоны конфликта, и в Европу хлынет поток беженцев – его численность составит до 5 миллионов человек.

Как отмечает Reuters со ссылкой на свои источники, для потенциального вторжения России на Украину сложились все условия. К середине февраля из-за холодов почва промерзнет настолько, что российская военная техника сможет беспрепятственно передвигаться по бездорожью. Такие условия сохранятся до конца марта и, возможно, Москва захочет воспользоваться благоприятной обстановкой.

В материале Reuters также оценивается, сколько времени в случае начала вооруженного конфликта сможет продержаться Киев. По данным агентства, официальные лица США дают украинской столице на сопротивление максимум два дня. После этого Киев падет.

Немецкое издание Bild не отстает от американских коллег. Оно также выпустило материал о предполагаемом готовящемся вторжении России на Украину, после которого Россия якобы создаст «народную раду», объявит Верховную раду незаконной и присоединит Украину к Союзному государству. В издании сослались на данные из отчета внешней разведки.

Ранее на сайте информационного агентства Bloomberg, которое также поддерживает тренд и регулярно публикует материалы, посвященные возможному российско-украинскому противостоянию, вышла статья с ошибочным заголовком «Russia Invades Ukraine» («Россия вторгается на Украину». Заголовок практически тут же был удален, но его успели заметить и растиражировать. На сайте Bloomberg впоследствии появилось сообщение с извинениями за ошибку. Представители агентства выразили сожаление по поводу случившегося и сообщили, что расследуют причины происшествия. Там также подчеркнули, что это не более чем случайность.

Сообщения о высокой вероятности вторжения России на Украину регулярно появляются в западной прессе с осени 2021 года. Их также подхватили политические деятели из США, Европы и Украины. Не раз указывались и сроки вторжения. Что касается позиции России, она всегда отвергала все обвинения в подготовке нападения на Украину и планы начать вторжение на ее территорию.

Анатолий Антонов Источник: https://mil.ru