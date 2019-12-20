Российские военные заняли базы США и намерены окончательно выгнать американцев

Уже как несколько месяцев дела американцев в Сирии идут не лучшим образом. И дело не в жертвах или каких-то эпидемиях, а в репутационных потерях. Самое обидное, что могло с ними произойти, уже произошло — обустроенными ими военные базы, которые они удерживали годы, заняты солдатами главного геополитического противника дяди Сэма. Да, теперь их взлетные полосы, ангары и прочее будут эксплуатировать россияне, ну и сирийцы. Конечно, ястребов это не может радовать, но в целом, Сирию американцы еще не потеряли. Они по-прежнему там, и, по сути, балом заправляют тоже они. В том смысле, что основные нефтяные месторождения находятся либо под их контролем, либо под контролем курдов, которые все еще предпочитают сотрудничать с Вашингтоном, а не с Москвой или Дамаском. Так что никакого поражения. Но об этом продолжают думать во многих уголках мира.

Например, в самой Сирии асадиты очень ждут ухода американцев. Если это произойдет, то их сближение с курдами, продолжающими контролировать обширные территории, произойдет быстрее и пойдет по тому сценарию, который наиболее удобен для Дамаска. Сам Башар Асад на этот счет говорит много. Недавно он заявил, что у США уже, в принципе, нет оснований оставаться в его стране. И если это бессмысленное топтание сирийской земли продолжится, то дядя Сэм будет сильно разочарован — местные поднимут восстание и сметут интервентов. У турок примерно такие же желания — единственное, что мешает им вести полноценные боевые действия в САР и Ираке — присутствие союзника по НАТО.

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Президент США как-то упомянул, что он спасает курдов от геноцида — не будь американский солдат на защите, янычары давно бы уже вовсю орудовали своим ятаганом. С геноцидом он, конечно, загнул — не настолько кровожаден Эрдоган, тем не менее, его политика вообще не предусматривает никакого будущего для таких формирований как Отряды народной самообороны. Так что пока американцы — единственная сила, способная подарить YPG (аббревиатура отрядов народной самообороны с курманджи — авт.) надежду. Исходя из всего происходящего в САР и в регионе, им на замену должен прийти Дамаск. Да, именно официальные власти в будущем почти гарантировано впитают курдские политические группировки или же будут вынуждены их ликвидировать.

Как бы то ни было, основные силы в САР сейчас хотят избавиться от Штатов. Не меньше многих в этом направлении делает Россия. В том смысле, что она политически поддерживает Асада и умело возвращает ему статус легитимного лидера Сирии в глазах мировых лидеров. Ну, а про военную помощь и говорить нечего — столько оружия, столько бомб, столько людей. Всего этого мы поставили туда с лихвой. И действуя совместно с Асадом, Москва в ближайшей перспективе сможет выдавить американцев из Сирии окончательно.

Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что уход американцев просто необходим, при этом он практически неизбежен, по крайней мере, у России, Турции и Дамаска есть несколько очень эффективных методов для их выдворения.

— Да, вот мы заняли их базы. Теперь будем пользоваться. Наши военные обнаружили, что некоторые из этих баз очень даже хорошо оборудованы. Некоторые требовали ремонтных работ — где-то с помещениями не все ладно, где-то повреждены взлетно-посадочные полосы и так далее. Но сейчас все восстановили и теперь мы можем использовать их как запасные аэродромы или аэродромы подскока.

«СП»: — То есть базы полноценно эксплуатируются нашими военными?

— Да, и не только нашими, но и сирийскими. В Манбидже, например. Но очевидно, что американцы оставляли их в спешке — там при первом посещении было обнаружено множество всякого мусора и прочих вещей, которые при нормальном сворачивании базы не должны оставаться.

«СП»: — Куда делись военные США, находившиеся в этих районах?

— Ну, тут был совершенно странный маневр. Они якобы были выведены. И в самом деле, их переправили в Ирак. Но потом они снова вернулись в Сирию, а именно в ее восточную часть.

«СП»: — В Дэйр-эз-Зор?

— Да, туда, где курды и нефтяные месторождения. То есть это была имитация вывода. И тут не только суть в нефти. Они продолжают решать свой основной вопрос — вопрос денег. Сейчас у них просто раздолье в плане возможности списать очередные большие суммы. Сейчас они спишут деньги за потерянное имущество, за переброску солдат и так далее. Ну, главная задача все же — закрепиться на нефтяных полях.

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«СП»: — И как долго США будут удерживать эту территорию?

— Какое-то время будут удерживать. Пока им не закроют иракскую границу и пока им не закроют сирийское небо. После того, как это будет осуществлено, они окажутся в мышеловке, и перед ними встанет сложный выбор. Либо голодать, либо идти на переговоры. А если они первыми захотят боевых действий, то это станет серьезной проблемой для них самих, для всей их политики. Да и к тому же, если из Сирии в США пойдут цинковые гробы, Трампу начнут задавать серьезные вопросы, а он совершенно этого сейчас не желает.

«СП»: — А кто будет закрывать границу и небо?

— Границу закроют сирийские подразделения, а небо — турецкие, сирийские и, вероятно, наши. Это лишит снабжения как террористов, что там находятся, так и а американцев.

«СП»: — Не слишком ли радикальные меры?

— Нет, все как раз к тому и идет, что Россия совместно с партнерами умело выкуривает американцев из Сирии. И самое главное, этот план может быть реализован без единого выстрела.

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