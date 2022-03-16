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Российские военные в Бердянске разоружают москитный флот Украины

16 марта 2022, 13:45  •  49 • Украина

В понедельник, 14 марта, корабли Черноморского флота России вошли в порт освобождённого Бердянска. На военно-морской базе Украины началась масштабная операция по демилитаризации скандально известного «москитного флота» ВМСУ, не раз участвовавшего в провокациях против России.

Перед появлением российской армии, базу в спешке покинули украинские военные, бросив у причальных стенок десяток боевых катеров и кораблей, а также большое количество вооружения, провизии и документов.

Среди них — несколько скоростных катеров и переоборудованный в патрульный корабль буксир «Корец», который провоцировал российских пограничников в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Теперь бойцы Росгвардии разоружают брошенный украинский флот, снимая стволы и выводя из строя заряжающие механизмы, чтобы это оружие больше никогда не стреляло.

«Было изъято большое количество стрелкового оружия, взрывчатых веществ и сигнальных мин, а также крупнокалиберных пулемётов и боеприпасов к ним, которых хватило бы на долгие годы обороны Бердянска», — сообщают «Известия».

«Видно, что корабль покидали в спешке при подходе наших войск. Можно сказать, что боеготовность находится на очень низком уровне, храбрость отсутствует», — поделился впечатлениями российский военнослужащий телеканалу «Звезда».

Кроме катеров морской охраны, в порту обнаружили и похищенный украинскими пограничниками российский сейнер «Норд», принадлежащий керченскому рыбколхозу имени первого мая. Его по-пиратски похитили в нейтральных водах ещё в марте 2018 года, а экипаж в количестве 10 человек долго удерживали в заложниках.


Экипаж с трудом освободили, обменяв крымских моряков на семерых браконьеров украинского судна «ЯМК-0041», а «Норд» за прошедшие четыре года полностью разграбили: сначала мародёры вынесли с судна всё оборудование, затем вырезали цветмет, а под конец выкрутили даже лампочки. Теперь украденный у России рыболовецкий сейнер вернулся домой вместе с Бердянском.

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