Российские военные учения «Центр-2019» заставят Запад задуматься • 92 • Аналитика









Кто примет участие в военных учениях

Как стало известно, в командно-штабных учениях «Центр-2019» будут принимать участие, помимо российских частей и соединений, вооруженные силы Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также стран дальнего зарубежья – Китая, Индии и Пакистана.



С Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном все понятно – эти страны являются участниками Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), существующей с 2002 года и решающей общие задачи в направлении обеспечения безопасности и мира на постсоветском пространстве.



Китай все чаще проводит совместные с Российской Федерацией военные учения. Так, недавно было проведено даже совместное воздушное патрулирование самолетами ВКС России и ВВС КНР, что вызвало резко негативную реакцию у США, Японии и Южной Кореи.







Для Китая Россия в настоящее время является важным экономическим и военно-политическим партнером, тем более, что задачи и в Центральной Азии, и в Тихоокеанском регионе примерно одинаковы – это противостояние терроризму и религиозному радикализму в ЦА и противодействие планам США и их союзников (Японии и Южной Кореи) в Тихом океане.



Индия всегда была одним из крупнейших военно-торговых партнеров Российской Федерации, приобретая у нашей страны самое разнообразное вооружение и военную технику. Поэтому неудивительно, что индийские военные примут участие в учениях. Хотя у Индии, в отличие от Китая, весьма хорошие отношения с Соединенными Штатами и Великобритании, для нее важно и партнерство с Россией и постсоветскими республиками Центральной Азии.



Участие в совместных военных учениях для Индии – прекрасная возможность понаблюдать за боевым применением новых образцов военной техники российского производства, поскольку страна является одним из ключевых покупателей нашего вооружения и заинтересована в изучении его возможностей.



Пакистан за последние годы значительно поменял свой внешнеполитический вектор. Прежде Пакистан рассматривался как однозначный союзник США в Южной и Центральной Азии, но сейчас ситуация поменялась. Администрация Дональда Трампа весьма недовольна политикой Пакистана, считая, что Исламабад потворствует исламским радикалам. На фоне ухудшения отношений с США Пакистан все более активно взаимодействует с Китаем и Россией. Участие пакистанской армии в готовящихся военных учениях – лишнее тому свидетельство.



Российское руководство заявляет, что главная цель учений – проверка боеготовности частей и соединений российской армии, и иностранным государствам данные учения никоим образом не угрожают. Что интересно, учения пройдут в Центральном военном округе и в Арктике. В Москве рассчитывают отработать действия российских войск по обеспечению безопасности и борьбе с террористической угрозой в Центральной Азии.

Соответственно, привлечены и армии тех государств, для которых безопасность в Центральноазиатском регионе также находится в списке важнейших национальных интересов. В качестве мест для проведения учений выбраны российские военные полигоны «Чебаркульский», «Юргинский», «Алейский», «Тоцкий», «Донгуз», «Аданак», и полигонах ВВС и войск ПВО «Ашулук», «Сафакулево».



Ряд маневров запланированы в Арктике, на обширной территории от Новосибирских островов до Новой Земли. Российские десантники собираются провести в рамках предстоящих учений крупнейшую за 38 лет высадку.









В учениях примет участие до 128 тысяч человек. В практических действиях войск, которые будут отрабатываться на полигонах «Тоцкий», «Аданак» и «Донгуз» будут задействованы 12 тысяч 950 человек, в том числе 10 тысяч 700 военнослужащих российской армии и до 2 тысяч 250 военнослужащих армий иностранных государств. Также запланировано участие примерно 250 танков, 450 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, до 200 артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня, 15 кораблей и вспомогательных судов, 600 летательных аппаратов, различная вспомогательная техника.



Со стороны Российской Федерации будут участвовать органы военного управления и войска Центрального военного округа, Каспийской военной флотилии Южного военного округа, части и соединения войск Восточного военного округа, Воздушно-десантные войска России, дальняя и военно-транспортная авиация Воздушно-космических сил России. Непосредственное руководство маневрами будет осуществлять сам начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.



Кстати, учения «Центр-2015», имевшие определенное сходство и состоявшиеся четыре года назад, характеризовались участием куда меньшего количества военных – не 128 тысяч, а 95 тысяч человек. Кроме того, в учениях «Центр – 2015» из иностранных государств принимал участие лишь Казахстан, но военная мощь Казахстана и его влияние на политическую ситуацию в Азии куда меньше, чем аналогичные характеристики Китая, Индии и Пакистана. Так что учения 2019 года отличаются несоизмеримо большим военно-политическим значением, а не только большими масштабами.







Запад настороженно отреагировал на учения

Известие о проведении Россией крупномасштабных военных учений, да еще с привлечением армий других государств, было встречено с большим беспокойством руководством США и их союзников по Североатлантическому альянсу.



Во-первых, военные учения отличаются своим масштабом – в них задействованы как сухопутные войска, так и авиация, флот, противовоздушная оборона. Впечатляет и количество военнослужащих, которых привлекут к участию в учениях. Россия демонстрирует Западу, что обладает большой военной мощью и способна проводить грандиозные операции с привлечением самых разных родов войск.



Во-вторых, Запад обеспокоен направленностью учений на Арктику и Центральную Азию – не секрет, что именно эти регионы в последнее время стали центром внимания американских военных аналитиков. США собираются соперничать с Россией в Арктике, а Центральная Азия рассматривается с точки дестабилизации политической обстановки в постсоветских республиках, активизации террористических группировок, в том числе действующих и с территории соседнего Афганистана.



В-третьих, Запад очень тревожит международный характер учений. Конечно, не участием киргизских или таджикских военных обеспокоены американцы – они и так знают, что Россия играет ключевую роль в подготовке военных кадров для постсоветских республик Центральной Азии. Куда больший интерес вызывает участие в военных учениях Китая, Индии и Пакистана.



Для Запада военный союз России и Китая – настоящий кошмар. И не меньший кошмар – военное партнерство с Индией и Пакистаном. Ведь сотрудничество с крупнейшими и сильнейшими в военном отношении азиатскими государствами создает колоссальные препятствия для реализации американских планов господства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Центральной Азии.



Ведь американцы привыкли рассматривать тот же Пакистан в качестве своего постоянного и верного союзника, а теперь Исламабад все больше дрейфует в сторону Китая и России, что не может не вызывать опасений у американского военно-политического руководства. Конечно, говорить о превращении Пакистана в союзника России не представляется возможным, но совместные военные учения – довольно тревожный сигнал.



Почему учения «Центр-2019» так важны для России

Военные учения позволяют российской армии отработать возможные действия в самых разных климатических и географических условиях. Наши военные получат бесценный опыт – например, десантники не будут до последнего знать о том, где им предстоит высаживаться. Это повысит адаптационные возможности российских военнослужащих к действиям в непредвиденных ситуациях, в незнакомой местности.



Нет идеи – нет России или есть варианты?



Кроме того, закладывается фундамент для совместных действий с вооруженными силами других государств. Это очень важно, к примеру, для отработки действий против террористических группировок. Активизация террористов на Ближнем и Среднем Востоке вызывает большие опасения у государств Центральной Азии, но поскольку Кыргызстан, Таджикистан, да и Узбекистан с Казахстаном самостоятельно вряд ли смогут справиться с масштабными вызовами, их вооруженные силы учатся действовать совместно с российской и китайской армиями.



Российская армия обладает большим опытом реальных боевых действий в локальных войнах, полученным во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, вооруженного конфликта с Грузией и, что самое главное, многолетней сирийской гражданской войны. И этот опыт может быть крайне интересен для иностранных военных. С другой стороны, не стоит забывать и о наличии специфического опыта по борьбе с терроризмом у пакистанских и индийских военных, которые также могут передать определенные знания офицерам и солдатам армий других государств, принимающих участие в военных учениях.



Но стоит отметить и то, что военные учения имеют для современной России не только прикладное, но и символическое значение. Москва точно также заинтересована в том, чтобы продемонстрировать Западу не только свои силовые возможности, но и наладившиеся отношения с тремя ядерными державами Азии.



Проводя совместные учения, Россия показывает, что с ней готовы вместе действовать Казахстан и Пакистан, Индия и Китай. Это своеобразное предупреждение Западу – на Востоке тоже возможно полноценное военное сотрудничество и с Россией там сотрудничать действительно хотят.



Наконец, военные учения предоставляют и замечательные возможности презентации российской военной техники. Командование армий стран – участниц учений получает возможность понаблюдать за новой российской военной техникой, изучить ее реальные преимущества. Не исключено, что после таких учений Россия в обозримой перспективе заключит какие-то договоры о поставках вооружений. Тем более, что Индия и Китай традиционно покупают российское оружие, а Пакистан в последнее время также делает крупные военные заказы.







Индийским, китайским и пакистанским старшим офицерам, принимающим участие в военных учениях, будет интересно и приобрести передовой опыт российских военнослужащих, познакомиться с организацией военной службы в российской армии. Вполне вероятно, что учения откроют новую страницу и в сотрудничестве наших стран по линии военного образования: например, в Россию для получения военных специальностей отправятся курсанты из Индии, Пакистана и Китая.



Наконец, не стоит забывать и о дипломатическом значении учений. Те же Индия и Пакистан – традиционные военно-политические противники, не раз воевавшие друг с другом и даже сейчас находящиеся в очень сложных отношениях, особенно после ликвидации индийским правительством реальной автономии штата Джамму и Кашмир.



Но на учениях «Центр-2019» индийские и пакистанские военные выступят в качестве партнеров по совместной учебе. И такую возможность им предоставляет Россия, заинтересованная в мирных и хороших отношениях как с Индией, так и с Пакистаном. Россия готовится к проведению крупномасштабных военных учений «Центр-2019». Маневры, назначенные на середину сентября 2019 года, соберут не только российских военнослужащих, но и солдат и офицеров из целого ряда стран Азии.Как стало известно, в командно-штабных учениях «Центр-2019» будут принимать участие, помимо российских частей и соединений, вооруженные силы Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, а также стран дальнего зарубежья – Китая, Индии и Пакистана.С Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном все понятно – эти страны являются участниками Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), существующей с 2002 года и решающей общие задачи в направлении обеспечения безопасности и мира на постсоветском пространстве.Китай все чаще проводит совместные с Российской Федерацией военные учения. Так, недавно было проведено даже совместное воздушное патрулирование самолетами ВКС России и ВВС КНР, что вызвало резко негативную реакцию у США, Японии и Южной Кореи.Для Китая Россия в настоящее время является важным экономическим и военно-политическим партнером, тем более, что задачи и в Центральной Азии, и в Тихоокеанском регионе примерно одинаковы – это противостояние терроризму и религиозному радикализму в ЦА и противодействие планам США и их союзников (Японии и Южной Кореи) в Тихом океане.Индия всегда была одним из крупнейших военно-торговых партнеров Российской Федерации, приобретая у нашей страны самое разнообразное вооружение и военную технику. Поэтому неудивительно, что индийские военные примут участие в учениях. Хотя у Индии, в отличие от Китая, весьма хорошие отношения с Соединенными Штатами и Великобритании, для нее важно и партнерство с Россией и постсоветскими республиками Центральной Азии.Участие в совместных военных учениях для Индии – прекрасная возможность понаблюдать за боевым применением новых образцов военной техники российского производства, поскольку страна является одним из ключевых покупателей нашего вооружения и заинтересована в изучении его возможностей.Пакистан за последние годы значительно поменял свой внешнеполитический вектор. Прежде Пакистан рассматривался как однозначный союзник США в Южной и Центральной Азии, но сейчас ситуация поменялась. Администрация Дональда Трампа весьма недовольна политикой Пакистана, считая, что Исламабад потворствует исламским радикалам. На фоне ухудшения отношений с США Пакистан все более активно взаимодействует с Китаем и Россией. Участие пакистанской армии в готовящихся военных учениях – лишнее тому свидетельство.Российское руководство заявляет, что главная цель учений – проверка боеготовности частей и соединений российской армии, и иностранным государствам данные учения никоим образом не угрожают. Что интересно, учения пройдут в Центральном военном округе и в Арктике. В Москве рассчитывают отработать действия российских войск по обеспечению безопасности и борьбе с террористической угрозой в Центральной Азии.Соответственно, привлечены и армии тех государств, для которых безопасность в Центральноазиатском регионе также находится в списке важнейших национальных интересов. В качестве мест для проведения учений выбраны российские военные полигоны «Чебаркульский», «Юргинский», «Алейский», «Тоцкий», «Донгуз», «Аданак», и полигонах ВВС и войск ПВО «Ашулук», «Сафакулево».Ряд маневров запланированы в Арктике, на обширной территории от Новосибирских островов до Новой Земли. Российские десантники собираются провести в рамках предстоящих учений крупнейшую за 38 лет высадку.В учениях примет участие до 128 тысяч человек. В практических действиях войск, которые будут отрабатываться на полигонах «Тоцкий», «Аданак» и «Донгуз» будут задействованы 12 тысяч 950 человек, в том числе 10 тысяч 700 военнослужащих российской армии и до 2 тысяч 250 военнослужащих армий иностранных государств. Также запланировано участие примерно 250 танков, 450 бронетранспортеров и боевых машин пехоты, до 200 артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня, 15 кораблей и вспомогательных судов, 600 летательных аппаратов, различная вспомогательная техника.Со стороны Российской Федерации будут участвовать органы военного управления и войска Центрального военного округа, Каспийской военной флотилии Южного военного округа, части и соединения войск Восточного военного округа, Воздушно-десантные войска России, дальняя и военно-транспортная авиация Воздушно-космических сил России. Непосредственное руководство маневрами будет осуществлять сам начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.Кстати, учения «Центр-2015», имевшие определенное сходство и состоявшиеся четыре года назад, характеризовались участием куда меньшего количества военных – не 128 тысяч, а 95 тысяч человек. Кроме того, в учениях «Центр – 2015» из иностранных государств принимал участие лишь Казахстан, но военная мощь Казахстана и его влияние на политическую ситуацию в Азии куда меньше, чем аналогичные характеристики Китая, Индии и Пакистана. Так что учения 2019 года отличаются несоизмеримо большим военно-политическим значением, а не только большими масштабами.Известие о проведении Россией крупномасштабных военных учений, да еще с привлечением армий других государств, было встречено с большим беспокойством руководством США и их союзников по Североатлантическому альянсу.Во-первых, военные учения отличаются своим масштабом – в них задействованы как сухопутные войска, так и авиация, флот, противовоздушная оборона. Впечатляет и количество военнослужащих, которых привлекут к участию в учениях. Россия демонстрирует Западу, что обладает большой военной мощью и способна проводить грандиозные операции с привлечением самых разных родов войск.Во-вторых, Запад обеспокоен направленностью учений на Арктику и Центральную Азию – не секрет, что именно эти регионы в последнее время стали центром внимания американских военных аналитиков. США собираются соперничать с Россией в Арктике, а Центральная Азия рассматривается с точки дестабилизации политической обстановки в постсоветских республиках, активизации террористических группировок, в том числе действующих и с территории соседнего Афганистана.В-третьих, Запад очень тревожит международный характер учений. Конечно, не участием киргизских или таджикских военных обеспокоены американцы – они и так знают, что Россия играет ключевую роль в подготовке военных кадров для постсоветских республик Центральной Азии. Куда больший интерес вызывает участие в военных учениях Китая, Индии и Пакистана.Для Запада военный союз России и Китая – настоящий кошмар. И не меньший кошмар – военное партнерство с Индией и Пакистаном. Ведь сотрудничество с крупнейшими и сильнейшими в военном отношении азиатскими государствами создает колоссальные препятствия для реализации американских планов господства в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Центральной Азии.Ведь американцы привыкли рассматривать тот же Пакистан в качестве своего постоянного и верного союзника, а теперь Исламабад все больше дрейфует в сторону Китая и России, что не может не вызывать опасений у американского военно-политического руководства. Конечно, говорить о превращении Пакистана в союзника России не представляется возможным, но совместные военные учения – довольно тревожный сигнал.Военные учения позволяют российской армии отработать возможные действия в самых разных климатических и географических условиях. Наши военные получат бесценный опыт – например, десантники не будут до последнего знать о том, где им предстоит высаживаться. Это повысит адаптационные возможности российских военнослужащих к действиям в непредвиденных ситуациях, в незнакомой местности.Кроме того, закладывается фундамент для совместных действий с вооруженными силами других государств. Это очень важно, к примеру, для отработки действий против террористических группировок. Активизация террористов на Ближнем и Среднем Востоке вызывает большие опасения у государств Центральной Азии, но поскольку Кыргызстан, Таджикистан, да и Узбекистан с Казахстаном самостоятельно вряд ли смогут справиться с масштабными вызовами, их вооруженные силы учатся действовать совместно с российской и китайской армиями.Российская армия обладает большим опытом реальных боевых действий в локальных войнах, полученным во время контртеррористической операции на Северном Кавказе, вооруженного конфликта с Грузией и, что самое главное, многолетней сирийской гражданской войны. И этот опыт может быть крайне интересен для иностранных военных. С другой стороны, не стоит забывать и о наличии специфического опыта по борьбе с терроризмом у пакистанских и индийских военных, которые также могут передать определенные знания офицерам и солдатам армий других государств, принимающих участие в военных учениях.Но стоит отметить и то, что военные учения имеют для современной России не только прикладное, но и символическое значение. Москва точно также заинтересована в том, чтобы продемонстрировать Западу не только свои силовые возможности, но и наладившиеся отношения с тремя ядерными державами Азии.Проводя совместные учения, Россия показывает, что с ней готовы вместе действовать Казахстан и Пакистан, Индия и Китай. Это своеобразное предупреждение Западу – на Востоке тоже возможно полноценное военное сотрудничество и с Россией там сотрудничать действительно хотят.Наконец, военные учения предоставляют и замечательные возможности презентации российской военной техники. Командование армий стран – участниц учений получает возможность понаблюдать за новой российской военной техникой, изучить ее реальные преимущества. Не исключено, что после таких учений Россия в обозримой перспективе заключит какие-то договоры о поставках вооружений. Тем более, что Индия и Китай традиционно покупают российское оружие, а Пакистан в последнее время также делает крупные военные заказы.Индийским, китайским и пакистанским старшим офицерам, принимающим участие в военных учениях, будет интересно и приобрести передовой опыт российских военнослужащих, познакомиться с организацией военной службы в российской армии. Вполне вероятно, что учения откроют новую страницу и в сотрудничестве наших стран по линии военного образования: например, в Россию для получения военных специальностей отправятся курсанты из Индии, Пакистана и Китая.Наконец, не стоит забывать и о дипломатическом значении учений. Те же Индия и Пакистан – традиционные военно-политические противники, не раз воевавшие друг с другом и даже сейчас находящиеся в очень сложных отношениях, особенно после ликвидации индийским правительством реальной автономии штата Джамму и Кашмир.Но на учениях «Центр-2019» индийские и пакистанские военные выступят в качестве партнеров по совместной учебе. И такую возможность им предоставляет Россия, заинтересованная в мирных и хороших отношениях как с Индией, так и с Пакистаном. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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