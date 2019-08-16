Российские военные у границ? Южная Осетия пресекла "сказки" Грузии о "бордеризации"

В Грузии намерены добиться прекращения "незаконных работ" на приграничном участке с Южной Осетией. Речь идет об установке проволочного ограждения на границе между грузинским селом Гугутианткари и селом Дисеви, которое находится на территории Южной Осетии, передает РБК.

В сюжете грузинского "Первого канала" сообщается, что "российские военные" якобы незаконно устанавливают железные столбы для дальнейшего монтажа пограничного заграждения.

"Бордеризация"

14 августа МИД Грузии выступил с заявлением, что власти страны недовольны очередными "незаконными действиями России" по возведению "искусственных заграждений" у села Гугутианткари Горийского муниципалитета.

По мнению властей республики, якобы это усложняет тяжелое гуманитарное положение населения, проживающего вблизи от линии "оккупации", и ведет к дальнейшей дестабилизации ситуации. Под так называемыми "искусственными заграждениями" и "бордеризацией" грузинская сторона имеет в виду возводимые югоосетинскими властями пограничные сооружения.

Риторика дипломатов нашла свое продолжение и в СМИ. Так, в эфире грузинского "Первого канала" говорится, что за устанавливаемое "нелегальное" ограждение попадают дома двух грузинских семей.

Примечательно, что, по сути, эти дома уже заброшены. После конфликта 2008 года они попросту оказались непригодными для проживания. Однако, объясняется в сюжете, хозяева продолжали пользоваться земельными участками на прилегающей территории.

Судя по риторике, звучащей из Тбилиси, Грузия намерена неслабо раздуть конфликт, а также привлечь к этому третью сторону - международных партнеров.

Дипломаты не скрывают, что зарубежным партнерам уже донесли "детальную информацию о незаконных процессах, происходящих на местах". Заместитель главы внешнеполитического ведомства Грузии Владимир Константиниди также сообщил, что в пятницу, 16 августа, дипломаты планируют поехать в Гугутианткари, чтобы на месте ознакомиться с действиями "российских военных".

Хватит "сказок"

Полномочный представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев в комментарии агентству "Рес" прокомментировал оценки Тбилиси насчет ограждения.

По его словам, несмотря на заявления грузин о необходимости решать подобные моменты дипломатическим образом, Грузия отказывается участвовать в работах по обозначению линии границы.

По его словам, южноосетинская делегация в том числе ранее уже обращалась к сопредседателям Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье с просьбой выступить в качестве посредников между двумя странами. Однако это оказалось безрезультатным.

Джиоев подчеркнул, что обвинения в адрес России и российских военных со стороны Грузии и вовсе не обоснованы. Таким образом они хотят "в очередной раз представить российское присутствие в Южной Осетии в неблаговидном свете перед международным сообществом", - цитирует его слова "Регнум".

Он также разбил доводы Тбилиси о присутствии российских военных у границ. По его словам, работы проводятся пограничной службой Южной Осетии на югоосетинской территории и в удалении от линии границы.