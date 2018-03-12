Российские военные сразятся с бандеровцами в Сирии • 426 • Аналитика





И это вполне закономерно – каждая война воспроизводит определенное количество «лишних» людей, получивших боевые навыки, но не способных, по тем или иным причинам, адаптироваться к мирной жизни.



Так, после окончания Второй мировой войны, бывшие эсэсовцы и боевики коллаборационистских формирований из разных стран Европы стали чуть ли не главными действующими лицами «войн наемников» в Африке 50-60-х годов минувшего столетия. А после завершения активной фазы конфликтов на территории бывшей Югославии, сотни, если не тысячи их участников – хорватов, сербов и босняков, пополнили французский Иностранный легион и в различные ЧВК.





Скандально известный украинский политик – неонацист Дмитрий Ярош в эфире телеканала ZIK рассказал о вербовке украинцев западными частными военными компаниями.



По его словам, наемники в западных ЧВК есть из разных карательных батальонов, воевавших на Донбассе.



«Да, такие предложения поступали, и я всегда говорю, что не хочу наших парней превращать в пушечное мясо. Понятно, что мы не контролируем тех людей, которых посылаем, например, на охрану какого-нибудь газопровода в Курдистане, условно говоря, мы пошлем под соответствующие деньги, но при этом парни будут гибнуть там не за козью душу, мягко говоря…



По добровольцам, которые едут по миру – это их право, в конце концов. Если государство не обеспечивает таких вещей, они, к сожалению, едут туда, воюют. Я знаю такие факты, что много парней из «Айдара», «Днепра», разных добробатов, «Азова» того же, они распорошились по миру и это плохо», – заявил Ярош.



Очевидно, что бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» несколько кокетничает. Попасть в западные ЧВК для «ветерана АТО» - сегодня большая удача. В стране с разваливающейся экономикой, и галопирующей безработицей альтернативой для него является «работа» в одной из многих уличных банд. Ну, еще сбор клубники, или мытье унитазов в Польше.

Отметим так же, что одним из «бонусов» для добровольцев в нацгвардию, тербаты и ВСУ, вербовщики вполне официально и открыто указывали на возможность прохождения подготовки под руководством западных инструкторов, что в свою очередь, открывает перед ними возможности найма в зарубежные ЧВК.



В интервью телеканалу Ярош проговаривается, признавая, что помимо «добровольцев, которые едут по миру», самостоятельно нанявшихся в ЧВК, определенную часть боевиков главари их банд и группировок фактически «продают» частным компаниям, «посылая, на охрану какого-нибудь газопровода в Курдистане».



Сегодня частный военный бизнес развивается динамично и услуги военных подрядчиков весьма востребованы. Однако маловероятно, что украинские боевики из неонацистских формирований представляют большой интерес для «элитных» ЧВК, которые «сидят» на подрядах правительственных структур США и Великобритании, охраняют имущество ТНК, формируют и обучают иностранные армии. Для этой работы у украинских «ветеранов АТО» не хватает ни опыта, ни образования, ни знания западных стандартов. Зато есть масса вредных привычек, склонность к грабежам, мародерству и не мотивированному насилию. Что так же не увеличивает их ценность в глазах работодателей.



Однако, их действительно вербуют, и при том весьма энергично. Очевидно, что часть из них будет использоваться, и уже используется, в качестве расходного материала в Сирии – для укрепления несколько поредевших в последнее время отрядов YPG (наблюдатели указывают, что число наемников европейской внешности в этих формированиях значительно увеличилось). Но нельзя исключать и того, что ЦРУ, курирующее ряд ЧВК, постарается использовать такие «сильные стороны» украинских наемников, как славянская внешность и владение русским языком, для различных провокаций против российского воинского контингента в Сирии и наших союзников. Мысли о немыслимом в редакции Пентагона



Напомним, что в свое время это был один из самых излюбленных приемов бандеровцев – изображать из себя советских партизан Сидора Ковпака, а затем, после освобождения Западной Украины – спецгруппы МГБ. С помощью этого маскарада боевики УПА старались настроить население против советской власти, а так же выявить людей ей сочувствующих.



Вполне вероятно, что подобным образом украинские каратели могут быть использованы и в Сирии. Например, для организации «военного преступления «вагнеровцев». Провокации с «химическими атаками» несколько приелись, и уже не столь убедительны.



В любом случае, нельзя исключать того, что наши военные на Ближнем Востоке встретятся в бою с бандеровцами. Украинские наемники в регионе уже есть, в частности, поступает информация об их наличии в формированиях СДС. Боевики украинских вооруженных формирований и нацистских банд осуществляют интеграцию в Западное сообщество в индивидуальном порядке – нанимаясь в частные военные компании.И это вполне закономерно – каждая война воспроизводит определенное количество «лишних» людей, получивших боевые навыки, но не способных, по тем или иным причинам, адаптироваться к мирной жизни.Так, после окончания Второй мировой войны, бывшие эсэсовцы и боевики коллаборационистских формирований из разных стран Европы стали чуть ли не главными действующими лицами «войн наемников» в Африке 50-60-х годов минувшего столетия. А после завершения активной фазы конфликтов на территории бывшей Югославии, сотни, если не тысячи их участников – хорватов, сербов и босняков, пополнили французский Иностранный легион и в различные ЧВК.Скандально известный украинский политик – неонацист Дмитрий Ярош в эфире телеканала ZIK рассказал о вербовке украинцев западными частными военными компаниями.По его словам, наемники в западных ЧВК есть из разных карательных батальонов, воевавших на Донбассе.«Да, такие предложения поступали, и я всегда говорю, что не хочу наших парней превращать в пушечное мясо. Понятно, что мы не контролируем тех людей, которых посылаем, например, на охрану какого-нибудь газопровода в Курдистане, условно говоря, мы пошлем под соответствующие деньги, но при этом парни будут гибнуть там не за козью душу, мягко говоря…По добровольцам, которые едут по миру – это их право, в конце концов. Если государство не обеспечивает таких вещей, они, к сожалению, едут туда, воюют. Я знаю такие факты, что много парней из «Айдара», «Днепра», разных добробатов, «Азова» того же, они распорошились по миру и это плохо», – заявил Ярош.Очевидно, что бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» несколько кокетничает. Попасть в западные ЧВК для «ветерана АТО» - сегодня большая удача. В стране с разваливающейся экономикой, и галопирующей безработицей альтернативой для него является «работа» в одной из многих уличных банд. Ну, еще сбор клубники, или мытье унитазов в Польше.Отметим так же, что одним из «бонусов» для добровольцев в нацгвардию, тербаты и ВСУ, вербовщики вполне официально и открыто указывали на возможность прохождения подготовки под руководством западных инструкторов, что в свою очередь, открывает перед ними возможности найма в зарубежные ЧВК.В интервью телеканалу Ярош проговаривается, признавая, что помимо «добровольцев, которые едут по миру», самостоятельно нанявшихся в ЧВК, определенную часть боевиков главари их банд и группировок фактически «продают» частным компаниям, «посылая, на охрану какого-нибудь газопровода в Курдистане».Сегодня частный военный бизнес развивается динамично и услуги военных подрядчиков весьма востребованы. Однако маловероятно, что украинские боевики из неонацистских формирований представляют большой интерес для «элитных» ЧВК, которые «сидят» на подрядах правительственных структур США и Великобритании, охраняют имущество ТНК, формируют и обучают иностранные армии. Для этой работы у украинских «ветеранов АТО» не хватает ни опыта, ни образования, ни знания западных стандартов. Зато есть масса вредных привычек, склонность к грабежам, мародерству и не мотивированному насилию. Что так же не увеличивает их ценность в глазах работодателей.Однако, их действительно вербуют, и при том весьма энергично. Очевидно, что часть из них будет использоваться, и уже используется, в качестве расходного материала в Сирии – для укрепления несколько поредевших в последнее время отрядов YPG (наблюдатели указывают, что число наемников европейской внешности в этих формированиях значительно увеличилось). Но нельзя исключать и того, что ЦРУ, курирующее ряд ЧВК, постарается использовать такие «сильные стороны» украинских наемников, как славянская внешность и владение русским языком, для различных провокаций против российского воинского контингента в Сирии и наших союзников.Напомним, что в свое время это был один из самых излюбленных приемов бандеровцев – изображать из себя советских партизан Сидора Ковпака, а затем, после освобождения Западной Украины – спецгруппы МГБ. С помощью этого маскарада боевики УПА старались настроить население против советской власти, а так же выявить людей ей сочувствующих.Вполне вероятно, что подобным образом украинские каратели могут быть использованы и в Сирии. Например, для организации «военного преступления «вагнеровцев». Провокации с «химическими атаками» несколько приелись, и уже не столь убедительны.В любом случае, нельзя исключать того, что наши военные на Ближнем Востоке встретятся в бою с бандеровцами. Украинские наемники в регионе уже есть, в частности, поступает информация об их наличии в формированиях СДС. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 426 Источник Похожие новости Егор Савин: ещё «жертва режима Путина» от «Радио Свобода» Очевидная комбинация: Рубан – Медведчук – Путин Записки Колорадского Таракана. Матч дураков Россия – Украина: 1-1

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