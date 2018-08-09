Российские военные сбили недалеко от авиабазы Хмеймим запущенный боевиками беспилотник

• 56 • Политика

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские военные в четверг, 9 августа, уничтожили близ авиабазы Хмеймим в Сирии беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный с подконтрольной боевикам территории.

Об этом сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"9 августа средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия. Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы", - сказал Цыганков.

"Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - добавил он.

Ранее сообщалось, что российские военные за июль обезвредили более 25 беспилотников с различными боеприпасами, направлявшихся к авиабазе.