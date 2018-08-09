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Российские военные сбили недалеко от авиабазы Хмеймим запущенный боевиками беспилотник
09 августа 2018, 23:39 • 56 • Политика
МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские военные в четверг, 9 августа, уничтожили близ авиабазы Хмеймим в Сирии беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный с подконтрольной боевикам территории.
Об этом сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.
"9 августа средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия. Штатными зенитными огневыми средствами воздушная цель была уничтожена на удалении от авиабазы", - сказал Цыганков.
"Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", - добавил он.
Ранее сообщалось, что российские военные за июль обезвредили более 25 беспилотников с различными боеприпасами, направлявшихся к авиабазе.
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